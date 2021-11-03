اصنعي صابونة الألوفيرا السحرية للوجه لحل جميع مشاكل البشرة

تعتبر صابونة الألوفيرا ، من أنواع الصابون الطبيعي الذي يستخدم للبشرة بدلاً من الصابون العادي الذي يحتوي على بعض من المواد الكيميائية، التي قد تؤذي البشرة لذلك ينصح بعدم استخدام الصابون الذي يحتوي على المواد الكيميائية من كثير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة، ويفضل استخدام صابون طبيعي خالي تماماً من أي مركبات أو مواد كيميائية قد تضر البشرة، ومن خلال مكونات بسيطة جداً من متوفرة بالمنزل يمكننا صنع صابون طبيعي يحتوي على جل الصبار الطبيعي الذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة، التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والاسمرار بالوجه، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال طريقة عمل صابونة الألوفيرا السحرية لحل جميع مشاكل البشرة.

مكونات عمل صابونة الألوفيرا

تتكون الصابونة التي تعرف أيضاً بصابونة الصبار من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

2 ورقة من أوراق الصبار(الألوفيرا).

2 كبسولة من فيتامين e.

صابوني طبيعي حوالي 500 جرام.

ثلاثة قطرات من لون غذائي أخضر.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الألوفيرا من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير أوراق الصبار وذلك بإزالة الأشواك الجانبية ثم التخلص من الأوراق الخضراء والجزء الأصفر الداخلي باستخدام السكين. ثم نقوم بأخذ الجل الداخلي فقط ونقوم بوضعه داخل الخلاط الكهربائي ثم نقوم بخلطه حتي يصبح سائل. نقوم بتقطيع الصابون إلي أجزاء صغيرة، ثم نضعه في وعاء ونضعه علي حمام مائي ساخن على النار، ونقلب باستخدام ملعقة حتي يصبح الصابون سائل تماماً. ثم نتركه يبرد قليلاً ثم نضيف إليه جل الصبار الذي تم تجهيزه، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. نفرع محتوي كبسولتين من فيتامين E ونقلب المكونات، ثم نضع ثلاث نقاط من لون غذائي أخضر نقلب الخليط مرة أخرى. نصب الخليط في قوالب من السليكون أو أي أشكال دائرية مدهونة بزيت جوز الهند، ثم نتركها لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة حتي تتجمد تماماً.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الصابون كالآتي:ـ

يتم استخدام الصابون يومياً لغسل الوجه مرتين صباحا ومساءً.

ثم يتم الاحتفاظ به في مكان جاف وبارد، هذه الكمية تصنع حوالي 5 أو 6 قطع من الصابون.

يمكن استخدام جل الصبار الجاهز الذي يباع في الصيدليات وتركيزه99.9% ولكن يعد استخدام جل النبتة أفضل بكثير.

فوائد جل الألوفيرا للبشرة

يحتوي جل الصبار على العديد من الفوائد للبشرة منها ما يلي:ـ