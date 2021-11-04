وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر وصبغه وتطويله بسرعة لن تتخيليها

تعد وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر من الوصفات التى حققت نتائج مضمونة، نظراً شعر الشايب مشكلة تزعج الكثير من الناس سواء السيدات أو الرجال على حد سواء، وذلك لأنه يعتبر من علامات تقدم السن فهو مزعج عندما يظهر لبعض الناس فى سن صغير، وذلك بسبب نقص مادة الامونيا والمسؤلة عن إفراز هرمون لون شعرك ونقلها فى الجسم يؤثر بالسلب على ظهور شعرك الأبيض للناس فى مقتبل العمر، لذلك يبحث الكثير من هؤلاء الناس عن طريقة طبيعية للتخلص من هذا الأمر أو صبغته بطريقة آمنة وفعالة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني هذا المقال الذى يعرفنا على مكونات وطريقة عمل وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر وصبغه وتطويله بالتفصيل. مكونات وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر مكونات وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر تحتوى وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعرعلى مكونات طبيعية وغير مكلفة وغالباً موجودة فى المنزل وهى كالتالي: قشور رمانة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

عود من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

فص من الثوم.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعرسهلة جداً ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء يمكن وضعه على النار أو حلة مناسبة. نضع بها قشور رمانة ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وعليهم فص من الثوم نقطعه نصفين. بعد ذلك نضيف عليهم كوب من الماء ونقلبهم كويس حتى يختلطوا. نقوم بوضعهم على النار وضروري نغطيه ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق. بعد مرور ١٠ دقائق نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يصبح دافئ. نقلبه كويس ثم نقوم بتصفيته فى كوب نظيف. ونحضر وعاء بخاخ جديد أو مستعمل عندك مع أهمية غسله جيداً ونضع الخليط السابق داخل البخاخ ونغلفه جيداً. كيفية الاستخدام طريقة استخدام هذه الوصفة سهلة جداً وهى كالآتي: نقوم بغسل الشعر جيداً وتنشيفه أو ممكن على شعر نظيف وجاف. نقلب الشعر إلى الأمام ونرش بالفراخ على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف. ثم نقوم بعمل مساج دائرى خفيف للشعر لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونغطيها بكيس من البلاستيك الغذائي ونتركه لمدة ساعة. نقوم بإحضار هذه الوصفة مرتين فى الإسبوع مع الإستمرار فى استخدامها سيختفى الشعر الأبيض نهائيا وسينمو الشعر بشكل طبيعي. الوسوم

تعد وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر من الوصفات التى حققت نتائج مضمونة، نظراً شعر الشايب مشكلة تزعج الكثير من الناس سواء السيدات أو الرجال على حد سواء، وذلك لأنه يعتبر من علامات تقدم السن فهو مزعج عندما يظهر لبعض الناس فى سن صغير، وذلك بسبب نقص مادة الامونيا والمسؤلة عن إفراز هرمون لون شعرك ونقلها فى الجسم يؤثر بالسلب على ظهور شعرك الأبيض للناس فى مقتبل العمر، لذلك يبحث الكثير من هؤلاء الناس عن طريقة طبيعية للتخلص من هذا الأمر أو صبغته بطريقة آمنة وفعالة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني هذا المقال الذى يعرفنا على مكونات وطريقة عمل وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر وصبغه وتطويله بالتفصيل. مكونات وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر مكونات وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعر تحتوى وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعرعلى مكونات طبيعية وغير مكلفة وغالباً موجودة فى المنزل وهى كالتالي: قشور رمانة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

عود من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

فص من الثوم.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل وصفة قشر الرمان لعلاج شيب الشعرسهلة جداً ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء يمكن وضعه على النار أو حلة مناسبة. نضع بها قشور رمانة ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وعليهم فص من الثوم نقطعه نصفين. بعد ذلك نضيف عليهم كوب من الماء ونقلبهم كويس حتى يختلطوا. نقوم بوضعهم على النار وضروري نغطيه ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق. بعد مرور ١٠ دقائق نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يصبح دافئ. نقلبه كويس ثم نقوم بتصفيته فى كوب نظيف. ونحضر وعاء بخاخ جديد أو مستعمل عندك مع أهمية غسله جيداً ونضع الخليط السابق داخل البخاخ ونغلفه جيداً. كيفية الاستخدام طريقة استخدام هذه الوصفة سهلة جداً وهى كالآتي: نقوم بغسل الشعر جيداً وتنشيفه أو ممكن على شعر نظيف وجاف. نقلب الشعر إلى الأمام ونرش بالفراخ على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف. ثم نقوم بعمل مساج دائرى خفيف للشعر لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونغطيها بكيس من البلاستيك الغذائي ونتركه لمدة ساعة. نقوم بإحضار هذه الوصفة مرتين فى الإسبوع مع الإستمرار فى استخدامها سيختفى الشعر الأبيض نهائيا وسينمو الشعر بشكل طبيعي.

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