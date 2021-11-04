طريقة عمل الكعك السعودي بالسمسم في مدة قصيرة وبدون تكلفة

- 1/2
- 2/2
الكعك السعودي بالسمسم من أنواع الكعك اللذيذة التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات والمناسبات، حيث تقوم بعمله الأمهات في المنزل حتى تتناوله جميع أفراد الأسرة على وجبة الإفطار وغيرها مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة عمله من شخص لآخر على حسب الطريقة التي تعود على القيام بعملها، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة وكمية قليلة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم وكيفية تحضيرها بأبسط الطرق.مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يعد الكعك السعودي بالسمسم من أجود أنواع المخبوزات التي يتم تناولها مع كثير من المشروبات والآن سوف نتعرف على مكوناته وهي كما يلي:
- ٥ أكواب من الدقيق الأبيض ( كيلو ).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- ١٥٠ جرام من الزبدة اللينة.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من السمسم المحمص للوجه.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
تبحث الأمهات دائماً على كل ما هو جديد في الحلويات والمخبوزات لتقدم كل ما هو رائع لأسرتها واليوم سوف نقدم لها طريقة عمل هذا الكحك وهي كالتالي:
- في البداية ننخل كمية الدقيق المطلوبة جيداً بالمنخل السلك.
- ثم نقلب كلاً من البيكنج بودر والملح والحبهان المطحون وملعقتين من السمسم والسكر واليانسون مع بعض جيداً.
- نقوم أيضاً بإضافة الزيت والزبدة ونخلط المكونات باليد، ثم نقوم بخفق حبة من البيض مع الحليب ونسكبه على الخليط.
- نعجن المكونات جيداً مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ساعتين أو أكثر حتى يخمر.
- ثم نأخذ كل قطعة من العجين صغيرة ونشكلها على شكل حلقة دائرية عريضة أو أصابع على حسب الشكل المرغوب.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين ونضع الاشكال على صينية مدهونة.
- ثم نخفق البيضة المتبقية مع ٢ ملعقة من الحليب وندهن بها وجه العجين ونرش عليه السمسم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج تماماً.
- نقوم بتقديم هذا الكعك بعد أن يبرد تماماً وبألف هنا وشفا للجميع.
الوسوم
الكعك السعودي بالسمسم من أنواع الكعك اللذيذة التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات والمناسبات، حيث تقوم بعمله الأمهات في المنزل حتى تتناوله جميع أفراد الأسرة على وجبة الإفطار وغيرها مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة عمله من شخص لآخر على حسب الطريقة التي تعود على القيام بعملها، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة وكمية قليلة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم وكيفية تحضيرها بأبسط الطرق.مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يعد الكعك السعودي بالسمسم من أجود أنواع المخبوزات التي يتم تناولها مع كثير من المشروبات والآن سوف نتعرف على مكوناته وهي كما يلي:
- ٥ أكواب من الدقيق الأبيض ( كيلو ).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من اليانسون.
- ١٥٠ جرام من الزبدة اللينة.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من السمسم المحمص للوجه.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
تبحث الأمهات دائماً على كل ما هو جديد في الحلويات والمخبوزات لتقدم كل ما هو رائع لأسرتها واليوم سوف نقدم لها طريقة عمل هذا الكحك وهي كالتالي:
- في البداية ننخل كمية الدقيق المطلوبة جيداً بالمنخل السلك.
- ثم نقلب كلاً من البيكنج بودر والملح والحبهان المطحون وملعقتين من السمسم والسكر واليانسون مع بعض جيداً.
- نقوم أيضاً بإضافة الزيت والزبدة ونخلط المكونات باليد، ثم نقوم بخفق حبة من البيض مع الحليب ونسكبه على الخليط.
- نعجن المكونات جيداً مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ساعتين أو أكثر حتى يخمر.
- ثم نأخذ كل قطعة من العجين صغيرة ونشكلها على شكل حلقة دائرية عريضة أو أصابع على حسب الشكل المرغوب.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين ونضع الاشكال على صينية مدهونة.
- ثم نخفق البيضة المتبقية مع ٢ ملعقة من الحليب وندهن بها وجه العجين ونرش عليه السمسم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج تماماً.
- نقوم بتقديم هذا الكعك بعد أن يبرد تماماً وبألف هنا وشفا للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكعك السعودي بالسمسم في مدة قصيرة وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.