طريقة عمل الكعك السعودي بالسمسم في مدة قصيرة وبدون تكلفة

الكعك السعودي بالسمسم من أنواع الكعك اللذيذة التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات والمناسبات، حيث تقوم بعمله الأمهات في المنزل حتى تتناوله جميع أفراد الأسرة على وجبة الإفطار وغيرها مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة عمله من شخص لآخر على حسب الطريقة التي تعود على القيام بعملها، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة وكمية قليلة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم وكيفية تحضيرها بأبسط الطرق.

مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم

يعد الكعك السعودي بالسمسم من أجود أنواع المخبوزات التي يتم تناولها مع كثير من المشروبات والآن سوف نتعرف على مكوناته وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق الأبيض ( كيلو ).

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الحليب السائل.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

١٥٠ جرام من الزبدة اللينة.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السمسم المحمص للوجه.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

تبحث الأمهات دائماً على كل ما هو جديد في الحلويات والمخبوزات لتقدم كل ما هو رائع لأسرتها واليوم سوف نقدم لها طريقة عمل هذا الكحك وهي كالتالي: