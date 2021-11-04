خلال ساعتين بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد سيصبح ناعم حرير بكيراتين طبيعي منزلي غير مكلف

الشعر المجعد يعد من أكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها عدد كبير من السيدات، ويرجع تجعد الشعر الي نقص افراز الغدد الدهنية للمواد التي تنعم الشعر، ونقص في نسبة البروتين في الشعر، وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لفرد الشعر منها كريمات فرد الشعر والتي تسبب العديد من الاضرار على الشعر منها التساقط والتقصف والتلف، لذلك يلجأ الكثير من أصحاب الشعر المجعد الي البحث عن وسائل طبيعية تعمل على التخلص من تجعد الشعر دون التسبب في أي ضرر له، وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال.

كيفية تحضير الكرياتين الطبيعي بالخميرة في المنزل

الخميرة من أفضل المواد التي يمكن التي استخدامها للشعر فلها العديد من الفوائد للشعر، لأنها تحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة لصحة الشعر، وتستخدم الخميرة مع مجموعة من المواد الطبيعية لفرد الشعر المجعد مهما كانت درة تجعده، وتكسبه صحة ونعومة ويمكن تجهيز وصفة الخميرة كالتالي

يتم اذابه معلقتان من الخميرة في كوب من الزبادي.

يوضع على الخليط السابق معلقتان من النشا ومعلقة من العسل الأبيض.

يوضع على الخليط السابق معلقتان من النشا ومعلقة من العسل الأبيض. يضاف الي الوصفة معلقة من زيت الخروع وزيت الزيتون، وتقلب كل المكونات حتى تصبح مثل الكريم.

يفرد الكريم على الشعر المجعد ويجب التأكد من وضعه على كل أجزاء الشعر ويتم تغطيه الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك يشطف الشعر جيدًا.

يفرد الكريم على الشعر المجعد ويجب التأكد من وضعه على كل أجزاء الشعر ويتم تغطيه الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك يشطف الشعر جيدًا. يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع وهي ليس لها أي اثار جانبية على الشعر لان كل مكوناتها من الطبيعة

وصفة الخميرة والنشا لفرد الشعر

هذه الوصفة فعالة جدًا في فرد الشعر المجعد، فالخميرة مع النشا تكسب الشعر العديد من المواد المغذية له والتي تساعد على جعل الشعر أملس ولامع، ويتم تحضير الوصفة عن طريق وضع معلقة من الخميرة مع ربع كوب ماء زهر ومعلقة سكر وترك الخليط حتى يحدث تفاعل ويضاف اليه معلقة نشا ويقلب الخليط حتى تتجانس كل المكونات وتوضع على الشعر بعد غسله بالشامبو وتترك ربع ساعة، وبعد ذلك يتم شطف الشعر ووضع كريم مرطب للشعر وتمشيطه.