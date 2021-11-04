بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة وطعم احلي

بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة من أكثر الطرق الصحية التي يمكن من خلاله تناولها الباذنجان، ولكن ليس لدي الكثير من ربات المنزل خلفية عن الطريقة التي يمكن من خلالها عمل الزيت المقلي بدون ان يشرب زيت، ومن جانب آخر، يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات التي تساعد على إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين دال، وبالتالي يجب أن يتم توظيفه في أكثر من وصفة، وخاصة في حالة وجود أطفال في المنزل، وتكون أصح طريقة هي قلي الزيت دون أن يشرب زيت. بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة يعتمد الباذنجان المقلي المقرمش على عدد من المكونات التي تساعد في تكوين وصفة سريعة وشهية، وصحية في نفس الوقت، ومن بينها كل من: حلقات من الباذنجان المقطع حلقات بقشرة.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة ( شطة – كمون – كزبرة ناشفة – زعتر – روزماري)

القليل من عصير الطماطم.

كوب من البقدونس المفروم، إلى جانب كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

زيت غزير للقلي.

إلى جانب بيضة واحدة. طريقة تحضير الباذنجان المقلي الهش المقرمش يتم تحضير طريقة الباذنجان المقلى بدون زيت، وذلك من خلال الخطوات التالية تابعي معنا فهي من أفضل الطرق الصحية ومن الممكن عملها أوقات الرجيم:

يتم خلط كل من الدقيق مع النشا، إلى جانب البهارات المختلفة التي يتم وضعها عليها.

بعد ذلك، يتم إضافة عصير الطماطم، ويتم الوضع بحذر، حتى يتم تكوين عجينة سائلة من الطماطم.

بعد ذلك، يتم وضع كل من البقدونس المفروم، مع الكزبرة الخضراء المفرومة.

يتم وضع ملعقة من البيكينج بودر، ويتم تقليب الخليط جيداً، ويمكن إضافة بيضة حسب الرغبة.

توضح حلقات الباذنجان في هذا الخليط، ثم يتم وضعه في زيت غزير للقلي.

يتم وضع الباذنجان على مناشف ورقية، وذلك حتى يتم تشرب كمية الزيت الزائدة، ويقدم مع سلطة طحينة، وسلطة خضراء.

وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري جديدة من موقعنا. الوسوم

بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة من أكثر الطرق الصحية التي يمكن من خلاله تناولها الباذنجان، ولكن ليس لدي الكثير من ربات المنزل خلفية عن الطريقة التي يمكن من خلالها عمل الزيت المقلي بدون ان يشرب زيت، ومن جانب آخر، يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات التي تساعد على إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين دال، وبالتالي يجب أن يتم توظيفه في أكثر من وصفة، وخاصة في حالة وجود أطفال في المنزل، وتكون أصح طريقة هي قلي الزيت دون أن يشرب زيت. بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة بدون نقطة زيت طريقة الباذنجان المقلى المقرمش بطريقة جديدة يعتمد الباذنجان المقلي المقرمش على عدد من المكونات التي تساعد في تكوين وصفة سريعة وشهية، وصحية في نفس الوقت، ومن بينها كل من: حلقات من الباذنجان المقطع حلقات بقشرة.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة ( شطة – كمون – كزبرة ناشفة – زعتر – روزماري)

القليل من عصير الطماطم.

كوب من البقدونس المفروم، إلى جانب كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

زيت غزير للقلي.

إلى جانب بيضة واحدة. طريقة تحضير الباذنجان المقلي الهش المقرمش يتم تحضير طريقة الباذنجان المقلى بدون زيت، وذلك من خلال الخطوات التالية تابعي معنا فهي من أفضل الطرق الصحية ومن الممكن عملها أوقات الرجيم:

يتم خلط كل من الدقيق مع النشا، إلى جانب البهارات المختلفة التي يتم وضعها عليها.

بعد ذلك، يتم إضافة عصير الطماطم، ويتم الوضع بحذر، حتى يتم تكوين عجينة سائلة من الطماطم.

بعد ذلك، يتم وضع كل من البقدونس المفروم، مع الكزبرة الخضراء المفرومة.

يتم وضع ملعقة من البيكينج بودر، ويتم تقليب الخليط جيداً، ويمكن إضافة بيضة حسب الرغبة.

توضح حلقات الباذنجان في هذا الخليط، ثم يتم وضعه في زيت غزير للقلي.

يتم وضع الباذنجان على مناشف ورقية، وذلك حتى يتم تشرب كمية الزيت الزائدة، ويقدم مع سلطة طحينة، وسلطة خضراء.

وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري جديدة من موقعنا.

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