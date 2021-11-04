تبييض وتفتيح الجسم بخلطة منزلية فورية فعالة

خلطة منزلية لتبييض الجسم، تحب الفتيات والنساء الاهتمام بجمالها كثيرًا فتبحثن طوال الوقت عن طرق العناية بالجسم وتفتيحه للحفاظ عليه بدون بقع داكنة أو مناطق خشنة والطرق الطبيعية التي تعتمد على استخدام المواد المنزلية الطبيعية تساعدنا في استعادة جمال الجسم ونعومته وإليكم خلطة سحرية بمكونات طبيعية لتبييض وتفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة.

وصفة تفتيح الجسم المنزلية

تساعد تلك الوصفة على جعل الجسم أكثر بياضًا ونعومةً وتحسن من ملمس الجلد وتجعله ناعمًا وتتكون الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية لكل منها فوائده للجسم ومحتواه الغذائي مرتفع من الفيتامينات والعناصر الطبيعية:

زيت لوز حلو: خمس ملاعق حجمها كبير.

ماء ورد: نصف كوب كبير.

زيت خروع: أربع ملاعق حجمها كبير.

نشا: ملعقة حجمها كبير.

ماء: نصف كوب.

كريم جليسوليد الأحمر: ست ملاعق حجمها كبير.

بودرة أطفال: ثلاث ملاعق حجمها كبير.

كريم منثول: علبة واحدة حجمها صغير وهو يشبه إلى حد ما الفازلين الطبي.

جلسرين سائل: خمس ملاعق حجمها كبير.

نضع بودرة الأطفال مع كريم الجليسوليد وكذلك الجلسرين السائل في طبق مناسب ونتركه سويًا على جنب. ونجهز إناء صغير نضع به مقدار ماء الورد والماء مع النشا ونضعهم على النار ونجعل حرارتها بسيطة ويستمر التحريك لحوالي أربع دقائق. ونرفع هذا الخليط عن النار ونتركه على جنب خمس دقائق لكي تبرد الحرارة. في تلك الفترة نجهز باقي الوصفة بخلط كريم المنثول مع زيت الخروع وزيت اللوز الحلو ووضع الفازلين الطبي في النهاية ونحرك تلك المقادير مع بعضها لكي يمتزج الزيت مع المكونات. وبعد ذلك تضاف تلك المكونات السابقة لإناء الجلسرين ونضيف معهم خليط النشا وماء الورد. يجب أن يتم التقليب الجيد بين جميع هذه المكونات وإذا كان المزيج دافئًا قليلًا يتم الانتظار حتى تهدأ الحرارة ومن ثم نقله إلى الثلاجة لكي يتماسك. وعند الاستخدام نقوم بوضع كمية بسيطة من الخلطة على الجسم حتى نقوم بتقشيره لإزالة أي خلايا ميتة أو بقع داكنة.

طريقة عمل خلطة تفتيح الجسم المنزلية