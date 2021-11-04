وصفة كب كيك البسبوسة بالقشطة ومذاق لا يقاوم

وصفة كب كيك البسبوسة بالقشطة، البسبوسة من الحلويات العربية الشرقية الشهيرة والتي انتشرت منذ القدم بدايةً من العصر العثماني وعلى مر العصور انتقلت إلى المصريين الذين قاموا بتقديمها بطريقتهم الخاصة وبوصفات متنوعة مثل البسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالقشطة وتشتهر البسبوسة بجميع أنواعها بالمذاق الرائع والطاقة الكبيرة التي تعطيها للجسم واليوم إليكم وصفة جديدة من البسبوسة هي كب كيك البسبوسة بالقشطة.

مقادير كب كيك البسبوسة بالقشطة

تتشابه مقادير كيك البسبوسة بالقشطة مع مقادير البسبوسة العادية كل ما يختلف فقط طريقة التقديم والتحضير لهذه الوصفة وأما عن المكونات فهي:

قشطة طازجة: كوب واحد كامل.

سميد بسبوسة ناعم: نحتاج حوالي ثلاثة أكواب إلى ثلاثة أكواب ونصف حسب الحاجة.

حليب سائل: كوب واحد كامل.

بيكنج بودر: ملعقة شاي ذات حجم صغير.

سمن ذائبة أو طرية: ثلاثة ملاعق طعام حجمها كبير.

شربات منزلية: كوبان كاملان.

طريقة عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة

كما ذكرنا فإن طريقة تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة تتشابه مع طريقة تحضير البسبوسة العادية وتختلف طريقتها في التقديم فقط ويتم اتباع الخطوات القادمة لتحضير الوصفة بشكل صحيح: