وصفة كب كيك البسبوسة بالقشطة ومذاق لا يقاوم

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وصفة كب كيك البسبوسة بالقشطة، البسبوسة من الحلويات العربية الشرقية الشهيرة والتي انتشرت منذ القدم بدايةً من العصر العثماني وعلى مر العصور انتقلت إلى المصريين الذين قاموا بتقديمها بطريقتهم الخاصة وبوصفات متنوعة مثل البسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالقشطة وتشتهر البسبوسة بجميع أنواعها بالمذاق الرائع والطاقة الكبيرة التي تعطيها للجسم واليوم إليكم وصفة جديدة من البسبوسة هي كب كيك البسبوسة بالقشطة.مقادير كب كيك البسبوسة بالقشطة
تتشابه مقادير كيك البسبوسة بالقشطة مع مقادير البسبوسة العادية كل ما يختلف فقط طريقة التقديم والتحضير لهذه الوصفة وأما عن المكونات فهي:
- قشطة طازجة: كوب واحد كامل.
- سميد بسبوسة ناعم: نحتاج حوالي ثلاثة أكواب إلى ثلاثة أكواب ونصف حسب الحاجة.
- حليب سائل: كوب واحد كامل.
- بيكنج بودر: ملعقة شاي ذات حجم صغير.
- سمن ذائبة أو طرية: ثلاثة ملاعق طعام حجمها كبير.
- شربات منزلية: كوبان كاملان.
كما ذكرنا فإن طريقة تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة تتشابه مع طريقة تحضير البسبوسة العادية وتختلف طريقتها في التقديم فقط ويتم اتباع الخطوات القادمة لتحضير الوصفة بشكل صحيح:
- في بولة كبيرة عميقة نضيف مقدار 3 أكواب سميد مع البيكنج بودر ونمزج الحبيبات مع بعضها قبل إضافة السمنة الذائبة.
- ومن ثم نضيف للبولة السابقة الزبادي مع الحليب السائل ونستمر في تقليب المكونات سويًا لكي تصير كتلة واحدة ويصير قوام المزيج ثقيلًا.
- نجهز صينية الكب كيك ونبطنها بورق زبدة نظيف ونبدأ في صب العجين في قوالب الكب كيك ونستخدم ملعقة لصب العجين بها.
- نجهز الفرن قبل البدء في صب العجين ونجعله على حرارة 180 فيما فوق حتى 220 درجة مئوية.
- يتم وضع مقدار ملعقة من عجين البسبوسة في كل قالب من القوالب ونستمر في صب كل العجين حتى يتم انتهاء كل الكمية.
- نضع الآن صينية الكب كيك في الفرن المجهز مسبقًا ونترك القوالب حتى تصبح ذهبية وناضجة وعندما نخرجها من الفرن يتم صب الشربات عليها وتقدم باردة.
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وصفة كب كيك البسبوسة بالقشطة، البسبوسة من الحلويات العربية الشرقية الشهيرة والتي انتشرت منذ القدم بدايةً من العصر العثماني وعلى مر العصور انتقلت إلى المصريين الذين قاموا بتقديمها بطريقتهم الخاصة وبوصفات متنوعة مثل البسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالقشطة وتشتهر البسبوسة بجميع أنواعها بالمذاق الرائع والطاقة الكبيرة التي تعطيها للجسم واليوم إليكم وصفة جديدة من البسبوسة هي كب كيك البسبوسة بالقشطة.مقادير كب كيك البسبوسة بالقشطة
تتشابه مقادير كيك البسبوسة بالقشطة مع مقادير البسبوسة العادية كل ما يختلف فقط طريقة التقديم والتحضير لهذه الوصفة وأما عن المكونات فهي:
- قشطة طازجة: كوب واحد كامل.
- سميد بسبوسة ناعم: نحتاج حوالي ثلاثة أكواب إلى ثلاثة أكواب ونصف حسب الحاجة.
- حليب سائل: كوب واحد كامل.
- بيكنج بودر: ملعقة شاي ذات حجم صغير.
- سمن ذائبة أو طرية: ثلاثة ملاعق طعام حجمها كبير.
- شربات منزلية: كوبان كاملان.
كما ذكرنا فإن طريقة تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة تتشابه مع طريقة تحضير البسبوسة العادية وتختلف طريقتها في التقديم فقط ويتم اتباع الخطوات القادمة لتحضير الوصفة بشكل صحيح:
- في بولة كبيرة عميقة نضيف مقدار 3 أكواب سميد مع البيكنج بودر ونمزج الحبيبات مع بعضها قبل إضافة السمنة الذائبة.
- ومن ثم نضيف للبولة السابقة الزبادي مع الحليب السائل ونستمر في تقليب المكونات سويًا لكي تصير كتلة واحدة ويصير قوام المزيج ثقيلًا.
- نجهز صينية الكب كيك ونبطنها بورق زبدة نظيف ونبدأ في صب العجين في قوالب الكب كيك ونستخدم ملعقة لصب العجين بها.
- نجهز الفرن قبل البدء في صب العجين ونجعله على حرارة 180 فيما فوق حتى 220 درجة مئوية.
- يتم وضع مقدار ملعقة من عجين البسبوسة في كل قالب من القوالب ونستمر في صب كل العجين حتى يتم انتهاء كل الكمية.
- نضع الآن صينية الكب كيك في الفرن المجهز مسبقًا ونترك القوالب حتى تصبح ذهبية وناضجة وعندما نخرجها من الفرن يتم صب الشربات عليها وتقدم باردة.
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