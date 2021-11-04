على طريقة أشهر المطاعم اعملي عجينة البيتزا الايطالية بمكونات قطنية وخفيفة وبطعم لا يقاوم

تعد البيتزا هي من أنواع المعجنات التي يقبل عليها كثير من فئات الأسرة من الأطفال حتى الكبار، ويشتهر العديد من المحالات التجارية والمطاعم التي تتميز بعمل البيتزا، فتبحث ربة المنزل عن التنوع في تقديم الوجبات لأطفالها، تعتبر البيتزا من اسهل الاكلات في تحضيرها وسريعة جدا، فتقوم باعدادها ربة المنزل بشكل سهل وبسيط وتقديمها لأسرتها كوجبة خفيفة. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا المقادير استخدام نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

إحضار كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

150 جرام من الزعتر.

ملعقة كبيرة من السماق.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير نضع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغير من ملح الطعام ثم نضيف نصف كيلو من الدقيق الأبيض كل هذا المكونات في وعاء عميق ونخلطهم بشكل جيد.

نضيف كيس من الخميرة الفورية وندوبه مع قليل من الماء ونضعها علي العجين ونقوم بضربها في الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة الزعتر ونضيف عليه كوب من الزيت النباتي وكوب من اللبن الزبادي ونخلطهم جيدا باستخدام الخلاط.

نضيف على مكونات العجين كمية مناسبة من الماء حتي يتم عجن العجينة باستخدام اليدين ونستمر في عجنها حتي تصبح لينة ومرنة.

نضع العجينة في طبق عميق به قليل من الزيت حتى لا تلتصق العجين ونقوم بتغطيتها حتى يتم تخميرها.

نتركها لا تقل عن نصف ساعة حتى نلاحظ ازدياد حجم العجين.

ندهن صينية خاصة بعمل البيتزا بقليل من الزيت ونفرد العجينة بها باستخدام أصابع اليدين حتى يتم فردها بشكل كامل في الصينية.

نقوم بتغطية الصينية بقطعة من النايلون ونتركها لوقت كافي حتى يتم زيادة حجم العجين.

نضيف علي عجينة البيتزا ملعقة كبيرة من السماق وقليل من الزيت وملعقة صغيرة من الزعتر.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية بها

نترك الصينية لمدة 20 دقيقة حتي يتم نضجها.

نخرج الصينية من الفرن وتحضر الحشو من الطماطم والفلفل والزيتون وقليل من صلصة الطماطم واضافة اي نوع من اللحوم أو تشكيلة من الجبن حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعد البيتزا هي من أنواع المعجنات التي يقبل عليها كثير من فئات الأسرة من الأطفال حتى الكبار، ويشتهر العديد من المحالات التجارية والمطاعم التي تتميز بعمل البيتزا، فتبحث ربة المنزل عن التنوع في تقديم الوجبات لأطفالها، تعتبر البيتزا من اسهل الاكلات في تحضيرها وسريعة جدا، فتقوم باعدادها ربة المنزل بشكل سهل وبسيط وتقديمها لأسرتها كوجبة خفيفة. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا المقادير استخدام نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

إحضار كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

150 جرام من الزعتر.

ملعقة كبيرة من السماق.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير نضع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغير من ملح الطعام ثم نضيف نصف كيلو من الدقيق الأبيض كل هذا المكونات في وعاء عميق ونخلطهم بشكل جيد.

نضيف كيس من الخميرة الفورية وندوبه مع قليل من الماء ونضعها علي العجين ونقوم بضربها في الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة الزعتر ونضيف عليه كوب من الزيت النباتي وكوب من اللبن الزبادي ونخلطهم جيدا باستخدام الخلاط.

نضيف على مكونات العجين كمية مناسبة من الماء حتي يتم عجن العجينة باستخدام اليدين ونستمر في عجنها حتي تصبح لينة ومرنة.

نضع العجينة في طبق عميق به قليل من الزيت حتى لا تلتصق العجين ونقوم بتغطيتها حتى يتم تخميرها.

نتركها لا تقل عن نصف ساعة حتى نلاحظ ازدياد حجم العجين.

ندهن صينية خاصة بعمل البيتزا بقليل من الزيت ونفرد العجينة بها باستخدام أصابع اليدين حتى يتم فردها بشكل كامل في الصينية.

نقوم بتغطية الصينية بقطعة من النايلون ونتركها لوقت كافي حتى يتم زيادة حجم العجين.

نضيف علي عجينة البيتزا ملعقة كبيرة من السماق وقليل من الزيت وملعقة صغيرة من الزعتر.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية بها

نترك الصينية لمدة 20 دقيقة حتي يتم نضجها.

نخرج الصينية من الفرن وتحضر الحشو من الطماطم والفلفل والزيتون وقليل من صلصة الطماطم واضافة اي نوع من اللحوم أو تشكيلة من الجبن حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة أشهر المطاعم اعملي عجينة البيتزا الايطالية بمكونات قطنية وخفيفة وبطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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