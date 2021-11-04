بطعم البرتقال اللذيذ طريقة عمل كيكة البرتقال الاقتصادية بطعم هش وخفيف بالخطوات

تتميز الكيكة كنوع من أنواع الحلويات والمعجنات أنها تختلف بشكل كبير، فيوجد منها أطعمة مختلفة، وأشكال مختلفة، لذلك فهي من أكثر أنواع الحلويات انتشار، ويحبها الكثير، والان سنعرض لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة المميزة، وهي من أكثر الأنواع المحبوبة بشكل كبير وذلك لسهولة تحضيرها، و مكوناتها، و سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

يفضل عمل كيكة البرتقال بعصير البرتقال الطبيعي حتى تكون أكثر فائدة، لذلك فهي يتم تحضيرها بشكل دائم في فصل الشتاء حيث يتواجد البرتقال بشكل كبير وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات كبار الحجم.

ثلاث ملاعق من السمن كبار.

كوب من السكر.

كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شغلي الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم تسخينه سريعًا قبل وضع الكيكة به حتى تصبح مرتفعة بالشكل المطلوب.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي بداخله السمن من السكر الناعم الابيض.

اخلطي المكونات على أعلى سرعة.

وذلك تستمري حتى يذوب السكر مع السمن ويعطي قوام كريمي ناعم.

أضيفي إليه البيض والفانيليا.

اخلطي مرة أخرى جيدًا الخليط.

أضيفي إليه عصير البرتقال، وايضًا بشر القشر.

الآن استمري في الخلاط لمدة دقيقتين او حتى تشعري يتجانس المكونات بشكل كامل.

جهزي الدقيق، ونخليه جيدًا، واضيفي إليه البيكنج باودر، ثم الملح.

أضيفي الدقيق بشكل تدريجي على باقي المكونات.

باستخدام المضرب اليدوي قومي بالخلط جيدًا حتى تصبح عجينة لينة سائله، وهي عجينة الكيكة المعروفة.

الآن احضري صينية مدهونة بالزيت.

أضيفي بها الخليط، واتركيه يرتاح قليلًا.

الان ادخلي صينية الكيكة بداخل الفرن على الرف الاوسط.

اتركيها على درجة الحرارة ٢٠٩ لمدة عشرة دقائق، ثم اخفضي النار ل١٨٠ درجة مئوية، وذلك حتى لا تحترق الكيكة.

واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد التأكد من نضجها اتركيها داخل الفرن بعد غلق النار حتى لا تهبط لمدة خمس دقائق.

ثم اخرجيها حتى تبرد تمامًا واقلبيها.

الان تكون جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير