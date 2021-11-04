تسريحات شعر للخريف والشتا ستايلش ومريحة ومناسبة للياقة العالية

لو بتدوري على تسريحات شعر للخريف والشتا ومناسبة للملابس الشتوي لتحسين وتجديد مظهرك الموسم ده ، النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم مجموعة تسريحات بالفيديو لكل اطوال الشعر.

تسريحات شعر للخريف والشتا:

1- تسريحة Middle part:

سواء كان شعرك مفرود, ويفي, او كيرلي ، فرقه من النص وتسيبي الشعر على كتفك من التسريحات الكلاسيكية المناسبة للخريف والشتا.

2- تسريحة Slicked back:

لو بتدوري على تسريحة للشعر القصير مناسبة للياقة العالية ، التسريحة دي هتكون مناسبة جدا ، وكمان تنفع تعمليها في اليوم اللي شعرك فيه مش في احسن حالاته عشان تداري الجذور بتاعته ، تقدري ببساطة تفردي الشعر باستخدام سبراي جل او مثبت شعر ، وممكن تعملي ديل حصان او كحكة حسب طول شعرك والمناسب ليه اكتر ، ولكن بنقولك بس ان التسريحة دي ممكن تظهر عيوب الوش لو في انتفاخات او شوائب.

3- ديل حصان منخفض:

لو شعرك ناعم وخفيف ، رشي كمية من الشامبو الجاف على الجذور عشان تديه حجم اكبر ويطلع معاكي ديل حصان منخفض شكله حلو.

4- تسريحة Off-center part:

البلوزات الشتوية اللي تكون بياقة عالية بتجذب الانتباه لوشك اكتر ، ولو انتي عندك ديفوهات او ملامحك غير متماثلة ، التسريحة دي هتكون مناسبة ليكي وهي انك تفرقي الشعر من النص او من على الجنب والشعر يبقى على الوش من الجنبين ، ده بيساعد في موازنة ملامح وشك بدل من لفت الانتباه للديفوهات او المشاكل.

5- تسريحة All to one side:

تسريحة تانية من التسريحات المناسبة للبنات اللي ملامحهم غير متماثلة لانها بتعمل توازن للوش ، تجيبي الشعر كله على جنب واحد وتخليه سايب على كتفك ، او ممكن تعملي ضفيرة جانبية فضفاضة او ضفيرة ديل السمكة.

6- تسريحة Half up, Half down:

لو محتارة تخلي شعرك لتحت او لفوق ، اختاري تسريحة تجمع بين الاتنين ، وهي رفع جزء من الشعر ونص الشعر الباقي يبقى سايب.

7- كحكة فوضوية:

الكحكة الفوضوية مثالية لكل المواسم ، وهي تعتبر من افضل تسريحات الشعر المناسبة للياقة العالية واللبس الشتوي لانها سهلة وانيقة.

8- تسريحة Tucked in:

لو شعرك طويل ، التسريحة دي من اسهل التسريحات المناسبة ليكي مع الياقة العالية ، وهي بكل بساطة انك تدخلي شعرك في السويتر ، وده يعتبر مظهر خريفي كلاسيكي وطريقة بسيطة لعمل تسريحة سريعة.

تسريحات للشعر القصير:

لو شعرك قصير بطول الكتفين ، هتلاقي في الفيديو ده مجموعة تسريحات مناسبة ليكي.

لو شعرك يادوب لامس الكتفين ، هتلاقي هنا التسريحات المناسبة لطول شعرك.

تسريحات للشعر القصير اوي.

تسريحات للشعر ال Pixie.

تسريحات للشعر متوسط الطول:

تسريحات للشعر الطويل:

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