ألذ كفتة اقتصادية طريقة عمل كفتة البطاطس بتتبيلة خطيرة وطعم مقرمش وشهي

كفتة البطاطس من الاكلات الاقتصادية، وايضًا الاكلات سريعة التحضير والتي يمكن تناولها مع الكثير من الأطعمة الأخرى، وقد يواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة تماسك كفتة البطاطس بالشكل المطلوب، ويصعب عليهم تحضيرها بالطريقة الصحيحة، لذلك قد جئنا بطريقة تحضير كفتة البطاطس بالخطوات البسيطة التي قد تساعد كل أم في تجهيزها لأولادها بكل سهولة، وتصبح مقرمشة ولذيذة، وذلك من خلال متابعتنا الآن. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت المكونات نصف كيلو من البطاطس يفضل صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة واحدة مفرومة.

رشة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

رشة من الزعتر.

ربع كوب من البقسماط المطحون الناعم.

ربع كوب من الدقيق.

بيضتين. طريقة تحضير كفتة البطاطس في إناء غويط ضعى به كمية من الماء.

ثم أضيفي البطاطس بداخله.

ثم قومي بسلق البطاطس على النار حتى تنضج تمامًا.

الآن اخرجي البطاطس من الماء واتركيها تبرد.

قومى بتقشير البطاطس جيدًا.

ثم احضري طبق غويط.

أضيفي البطاطس بداخله، و قومي بهرسها جيدًا، حتى تصبح عجينه بدون أي تكتلات نهائيًا.

أضيفي إليها البصل المفروم، واخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

الآن أضيفي إليها كل البهارات التي تم تجهيزها وهي ملح، والفلفل الاسود، وايضًا الكمون، والزعتر، والشطة، اعجني البهارات مع البطاطس حتى تتجانس.

الان قومي بعمل اصابع من عجينة البطاطس.

الان احضري ثلاث اطباق وضعي في كل واحد منهم الدقيق والبقسماط، وايضًا البيض واخفقيه جيدًا.

اغمسي كل واحد من اصابع البطاطس في الدقيق حتى يتغطى تمامًا، ثم البيض، ثم البقسماط.

هكذا لكل الكمية التي تم تجهيزها.

ثم ضعيهم في الفريزر حتى تتماسك كفته البطاطس قليلًا.

بعد ذلك احضري مقلاة عميقة.

ضعي بها زيت وفير.

ساخنة الزيت جيدًا، ثم أضيفي اصابع البطاطس.

هدي النار عليها حتى يصبح لونه ذهبي لامع.

أخرجي البطاطس من الزيت في ورق مطبخ حتى يمتص كل الزيت الذي تم امتصاصه حتى تصبح مقرمشة بشكل رائع.

هكذا تم تجهيز اشهى كفته بطاطس في المنزل بكل سهولة يمكن تقديمها الان مع المكرونة أو الأرز بالشعرية، والسلطات. طريقة تحضير كفتة البطاطس الوسوم

كفتة البطاطس من الاكلات الاقتصادية، وايضًا الاكلات سريعة التحضير والتي يمكن تناولها مع الكثير من الأطعمة الأخرى، وقد يواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة تماسك كفتة البطاطس بالشكل المطلوب، ويصعب عليهم تحضيرها بالطريقة الصحيحة، لذلك قد جئنا بطريقة تحضير كفتة البطاطس بالخطوات البسيطة التي قد تساعد كل أم في تجهيزها لأولادها بكل سهولة، وتصبح مقرمشة ولذيذة، وذلك من خلال متابعتنا الآن. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت المكونات نصف كيلو من البطاطس يفضل صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة واحدة مفرومة.

رشة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

رشة من الزعتر.

ربع كوب من البقسماط المطحون الناعم.

ربع كوب من الدقيق.

بيضتين. طريقة تحضير كفتة البطاطس في إناء غويط ضعى به كمية من الماء.

ثم أضيفي البطاطس بداخله.

ثم قومي بسلق البطاطس على النار حتى تنضج تمامًا.

الآن اخرجي البطاطس من الماء واتركيها تبرد.

قومى بتقشير البطاطس جيدًا.

ثم احضري طبق غويط.

أضيفي البطاطس بداخله، و قومي بهرسها جيدًا، حتى تصبح عجينه بدون أي تكتلات نهائيًا.

أضيفي إليها البصل المفروم، واخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

الآن أضيفي إليها كل البهارات التي تم تجهيزها وهي ملح، والفلفل الاسود، وايضًا الكمون، والزعتر، والشطة، اعجني البهارات مع البطاطس حتى تتجانس.

الان قومي بعمل اصابع من عجينة البطاطس.

الان احضري ثلاث اطباق وضعي في كل واحد منهم الدقيق والبقسماط، وايضًا البيض واخفقيه جيدًا.

اغمسي كل واحد من اصابع البطاطس في الدقيق حتى يتغطى تمامًا، ثم البيض، ثم البقسماط.

هكذا لكل الكمية التي تم تجهيزها.

ثم ضعيهم في الفريزر حتى تتماسك كفته البطاطس قليلًا.

بعد ذلك احضري مقلاة عميقة.

ضعي بها زيت وفير.

ساخنة الزيت جيدًا، ثم أضيفي اصابع البطاطس.

هدي النار عليها حتى يصبح لونه ذهبي لامع.

أخرجي البطاطس من الزيت في ورق مطبخ حتى يمتص كل الزيت الذي تم امتصاصه حتى تصبح مقرمشة بشكل رائع.

هكذا تم تجهيز اشهى كفته بطاطس في المنزل بكل سهولة يمكن تقديمها الان مع المكرونة أو الأرز بالشعرية، والسلطات. طريقة تحضير كفتة البطاطس

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