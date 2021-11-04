بخطوات سهلة وسريعة اعملي عجينة البيتزا في البيت مثل الجاهزة

البيتزا تعتبر من أكثر الأطباق التي يفضلونها جميع الأطفال والكبار، لأنها تتميز بمذاق رهيب، ورائحة مذهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة، ولكن بعض الأمهات لا تجيد في تحضير العجينة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بسهولة بالخطوات. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية مقادير عجينة البيتزا 600 جرام من الطحين.

ربع لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

20 جرام زيت زيتون.

ملعقتان من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير عجينة البيتزا ضعي الطحين في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه الخميرة، والسكر، والملح، ثم قلبي المكونات بشكل جيد. ضيفي زيت الذرة ومقدار الماء فوق خليط الطحين بشكل تدريجي، ثم استمري في خلط المكونات لمدة 10 دقائق، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. اتركي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت جانبا، ثم ضعي عليها غطاء لمدة كافية، حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى أربع أجزاء، ثم اتركيها جانبا على صينية لمدة نصف ساعة، ثم قومي بفرد كل الأجزاء على منضدة نظيفة،حتى تصبح عجينة البيتزا الطرية جاهزة للحشو. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بالزبادي طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بالزبادي المقادير 2 كأس كبير من الطحين.

ملعقتان بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

20 جرام من الخميرة.

كمية مناسبة من الماء الفاتر، للعجن. طريقة تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي امزجي الماء مع الخميرة في وعاء صغير الحجم، ثم ضيفي إليهم السكر، ثم اخلطيهم واتركيهم واتركيه حتى يتفاعلوا. ضيفي الطحين بعد نخله، والثوم، والملح، والبيكنج باودر، والزبادي، وزيت الزيتون إلى خليط الخميرة في وعاء مناسب للخلط، ثم اخلطي المكونات لمدة ثلاث دقائق. اسكبي الماء فوق خليط الطحين بشكل تدريجي، ثم استمري في خلط المكونات، حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. اتركي العجينة بعد تغطيتها في وعاء جانبا، لمدة لا تقل عن ساعة، حتى تتخمر. قومي بتقسيم العجينة حسب الرغبة، ثم قومي بفرد العجين، حتى تصبح عجينة البيتزا الطرية بالزبادي جاهزة للحشو. طريقة تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي الوسوم

البيتزا تعتبر من أكثر الأطباق التي يفضلونها جميع الأطفال والكبار، لأنها تتميز بمذاق رهيب، ورائحة مذهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة، ولكن بعض الأمهات لا تجيد في تحضير العجينة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بسهولة بالخطوات. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية مقادير عجينة البيتزا 600 جرام من الطحين.

ربع لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

20 جرام زيت زيتون.

ملعقتان من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير عجينة البيتزا ضعي الطحين في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه الخميرة، والسكر، والملح، ثم قلبي المكونات بشكل جيد. ضيفي زيت الذرة ومقدار الماء فوق خليط الطحين بشكل تدريجي، ثم استمري في خلط المكونات لمدة 10 دقائق، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. اتركي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت جانبا، ثم ضعي عليها غطاء لمدة كافية، حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى أربع أجزاء، ثم اتركيها جانبا على صينية لمدة نصف ساعة، ثم قومي بفرد كل الأجزاء على منضدة نظيفة،حتى تصبح عجينة البيتزا الطرية جاهزة للحشو. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بالزبادي طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا الطرية بالزبادي المقادير 2 كأس كبير من الطحين.

ملعقتان بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

20 جرام من الخميرة.

كمية مناسبة من الماء الفاتر، للعجن. طريقة تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي امزجي الماء مع الخميرة في وعاء صغير الحجم، ثم ضيفي إليهم السكر، ثم اخلطيهم واتركيهم واتركيه حتى يتفاعلوا. ضيفي الطحين بعد نخله، والثوم، والملح، والبيكنج باودر، والزبادي، وزيت الزيتون إلى خليط الخميرة في وعاء مناسب للخلط، ثم اخلطي المكونات لمدة ثلاث دقائق. اسكبي الماء فوق خليط الطحين بشكل تدريجي، ثم استمري في خلط المكونات، حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. اتركي العجينة بعد تغطيتها في وعاء جانبا، لمدة لا تقل عن ساعة، حتى تتخمر. قومي بتقسيم العجينة حسب الرغبة، ثم قومي بفرد العجين، حتى تصبح عجينة البيتزا الطرية بالزبادي جاهزة للحشو. طريقة تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي

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