لانشون الفراخ الصحي المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة

لانشون الفراخ من الوصفات التي ترغب العديد من النساء في عمله في المنزل فهو من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار أيضا ويقبل عليها الجميع بشكل كبير وكثير من الأمهات يرغبون في تحضير هذه الوصفة في المنزل بطريقة سليمة وصحية أيضا خصوصا في أيام الدراسة والتي يتم فيها تحضير العديد من السندوتشان المختلفة لجميع الأولاد في المنزل، كما يمكنكم عمله في المنزل بدلا من العاب أماكن شراؤها من أماكن مجهولة المصدر أو قد تكون منتجات منتهية الصلاحية وبالطبع عند تحضيره في المنزل يصبح موثوق به بشكل كبير وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريق تحضير لا تأخذ الكثير من الوقت كما يمكنك عمله بمكونات بسيطة وغير مكلفة تماما ومتوفرة في كل منزل أيضا تابعوا معانا خلال هذا المقال.طريقة عمل لانشون الفراخ
أولا يحتاج لانشون الفراخ إلى مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في كل منزل تقربيا وهي :
المكونات:
- نصف كيلو من صدور الفراخ البيضاء .
- ملعقة كبيرة من العسل الابيض .
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض .
- رشة من الملح .
- ملعقة صغيرة من البابريكا .
- ٢ حبات من البيض .
- فلفل اسود
- ثلاث قطع جبنة مثلثات.
- رشة من الكزبرة الجافة
- ملعقة كبيرة من البصل المطحون .
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي .
سوف تطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لانشون الفراخ في المنزل وهي كالتالي:
- أولا نحضر صدور الفراخ ونغسلها جيدا بالماء ثم نقوم بإضافة التوابل الجافة وصدور الفراخ في الكبة ثم نفرمهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل والزيت والبيض والجبن ونقوم بخلطهم جيدا
- نقوم بوضع الدقيق على جميع المكونات ونخلطهم جيدا ثم نحضر ورق قصدير وتعلق به الخليط على شكل رول ثم نغلقه جيدا من الجانبين حتى لا يدخل به الماء.
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه المسار حتى يغلي ثم نقوم بوضع لانشون حتى ينتفخ ويتماسك .
- بعد ذلك نتركه حتى يبرد ثم ندخله الثلاجة في وعاء بلاستيك مغلق جيدا ثم يصبح جاهز للأكل .
- بهذه الطريقة نكون قدمنا أحلي طريقة لعمل لانشون الفراخ وبالهنا والشفا
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لانشون الفراخ من الوصفات التي ترغب العديد من النساء في عمله في المنزل فهو من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار أيضا ويقبل عليها الجميع بشكل كبير وكثير من الأمهات يرغبون في تحضير هذه الوصفة في المنزل بطريقة سليمة وصحية أيضا خصوصا في أيام الدراسة والتي يتم فيها تحضير العديد من السندوتشان المختلفة لجميع الأولاد في المنزل، كما يمكنكم عمله في المنزل بدلا من العاب أماكن شراؤها من أماكن مجهولة المصدر أو قد تكون منتجات منتهية الصلاحية وبالطبع عند تحضيره في المنزل يصبح موثوق به بشكل كبير وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريق تحضير لا تأخذ الكثير من الوقت كما يمكنك عمله بمكونات بسيطة وغير مكلفة تماما ومتوفرة في كل منزل أيضا تابعوا معانا خلال هذا المقال.طريقة عمل لانشون الفراخ
أولا يحتاج لانشون الفراخ إلى مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في كل منزل تقربيا وهي :
المكونات:
- نصف كيلو من صدور الفراخ البيضاء .
- ملعقة كبيرة من العسل الابيض .
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض .
- رشة من الملح .
- ملعقة صغيرة من البابريكا .
- ٢ حبات من البيض .
- فلفل اسود
- ثلاث قطع جبنة مثلثات.
- رشة من الكزبرة الجافة
- ملعقة كبيرة من البصل المطحون .
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي .
سوف تطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لانشون الفراخ في المنزل وهي كالتالي:
- أولا نحضر صدور الفراخ ونغسلها جيدا بالماء ثم نقوم بإضافة التوابل الجافة وصدور الفراخ في الكبة ثم نفرمهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العسل والزيت والبيض والجبن ونقوم بخلطهم جيدا
- نقوم بوضع الدقيق على جميع المكونات ونخلطهم جيدا ثم نحضر ورق قصدير وتعلق به الخليط على شكل رول ثم نغلقه جيدا من الجانبين حتى لا يدخل به الماء.
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه المسار حتى يغلي ثم نقوم بوضع لانشون حتى ينتفخ ويتماسك .
- بعد ذلك نتركه حتى يبرد ثم ندخله الثلاجة في وعاء بلاستيك مغلق جيدا ثم يصبح جاهز للأكل .
- بهذه الطريقة نكون قدمنا أحلي طريقة لعمل لانشون الفراخ وبالهنا والشفا
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