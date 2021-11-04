بدون كيراتين.. ملعقة نشا واحدة لفرد الشعر الخشن وحولي لخيوط حرير خلال ساعتين

ملعقة نشا واحدة لفرد الشعر الخشن، من الممكن لكل فتاة أن تقوم بالتحضير لتلك النوعية المتميزة من الكيراتين بالمنزل، وهذا يكون من خلال الاستعمال لأفضل الوصفات الطبيعية بالمكونات والمقادير التي لها أثر رائع على الشعر، ومن خلال إدخال النشاء في الوصفات الطبيعية المنعمة للشعر فهذا يعمل على التحسين من خصائص ومظهر الشعر وهذا يكون بالاستعانة بالمكونات التي تحمل العديد من المميزات للشعر، وفيما يلي من السطور والفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المقادير التي من الممكن أن نستعملها لتحضير أفضل الخلطات المستوحاة من الطبيعة والتي تعمل على التقليل من التجاعيد التي قد تكون ظاهرة على الشعر، مع التعرف على الطريقة الخاصة بالتحضير لتلك التركيبة الطبيعية مع الذكر للطريقة الخاصة بالتطبيق.

ملعقة نشا واحدة لفرد الشعر الخشن لخيوط حرير

كيراتين النشا من الممكن أن نقوم باستعماله وتحضيره ولكن لا بد من أن يتم مزجه مع عدد من المقادير الأخرى، وتلك المقادير الأساسية لا بد من توفرها وخلطها بشكل جيد مع النشاء، ومن ثم يتم الخلط ما بين جميع المقادير حتى الوصول لمزيج يحوي الكثير من الخصائص والمواد الطبيعية والتي تمتلك القدرة على جعل خصلات الشعر أكثر استقامة.

المكونات الأساسية للخليط تكون على هذا النحو الآتي:

ملعقتان من النشا.

ملعقة زيت الزيتون.

موزة واحدة.

القليل من زيت السمسم.

زيت الخروع.

طريقة تحضير كريم النشا لفرد الشعر

الطريقة التي من الممكن التحضير من خلالها لخليط النشاء تكون بالاستعانة بالمكونات التي قد سبق التعرف عليها من خلال فقرتنا السابقة حيث نقوم بعمل مزج لكامل الزيوت الطبيعية مع النشاء ولا بد من التأكد التام من عدم تواجد أي تكتلات بالوصفة حيث تعد من بين أكثر الوصفات التي تتسم بنعومة القوام، ومن خلال المزج نحصل على الكريم الطبيعي بالنشاء لفرد الشعر ولا بد أن نقوم في البداية بهرس الموزة قبل مزجها مع البقية من المكونات.

التطبيق للخليط على الشعر

الخليط من الممكن أن يتم تطبيقه على خصلات الشعر والتي من الممكن أن تحتفظ بأثر هذا الخليط لأطول فترة ممكنة، وبالإمكان الاستعمال للخليط بشكل يومي أو ثلاث مرات بالأسبوع.