بديل المكياج.. بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية مناسب لجميع انواع البشرة

بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية، يمكننا أن نقوم بالعمل لأفضل النوعيات من الكريمات والتي يجوز تطبيقها على البشرة وبكل سهولة من خلال الاستعمال لأنواع معينة من المقادير من النوع الطبيعي، وتلك المقادير هي التي تصلح لأن يتم مزجها مع بعضها البعض لنحصل على أفضل الوصفات والتي تعمل بشكل ملحوظ على التغذية للبشرة والإصلاح لكل عيوبها، ووقايتها من المشكلات والإصابات التي قد تتعرض لها نتيجة العوامل الجوية أو استخدام مستحضرات غير طبيعية، وفيما يأتي نشير إلى تركيبة متميزة تعمل على التقليل من آثار تلك المنتجات السلبية على البشرة، ومن خلال السطور القادمة نوضح مختلف المقادير المستعملة في الكريم، مع التعرف على الطريقة الخاصة بالتحضير السريع للوصفة، وكيف يمكننا أن نحقق الاستفادة القصوى من تلك التركيبة الطبيعية والتي نحن بصدد الحديث عنها.

بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية

نتعرف على أفضل التركيبات والتي تعمل على التعزيز من قدرة كل خلايا البشرة على أن تجدد من نفسها وبشكل طبيعي وتلقائي، وباستخدام التركيبة الطبيعية والتي نحن بصدد التعرف عليها نقوم بالتحضير للآتي من المكونات والمقادير البسيطة التالية:

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الدقيق.

ربع ملعقة من مكون الكاكاو الخام.

القليل من النشا.

زيت الياسمين.

بودرة التلك.

القليل من مياه الورد.

طريقة التحضير لتركيبة الكريم الطبيعية:

تلك التركيبة تعمل على التحسين من قدرة الجلد على أن يتجدد، وبالنسبة لتركيب تلك المكونات فنقوم بعملها من خلال استعمال بولة من الزجاج نضع فيها كل المكونات الجافة التي تتواجد في الفقرة السابقة وبعد التأكد من تمام خلطها نقوم بإحضار بولة صغيرة نذيب فيها الجل، ومن ثم نقوم بالإضافة للجل المذاب مع المسحوق من النشاء والدقيق وبدرة التلك مع الكاكاو، ثم نضع ماء الورد، وكذلك نضيف كمية زيت الياسمين، ومع التقليب المستمر نحصل على أفضل خلطة كريمية للتفتيح القوي المضاعف.

أهمة تطبيق الكريم

الكريم بالإمكان استعماله وبشكل يومي حيث يصلح لأن يطبق قبل أي نوع مستحضر تجميلي فيفيد بشكل كبير في ثباتها على البشرة لأكثر من ثماني ساعات، وبالنسبة لأهميته العلاجية فهو يصلح كعلاج فعال ضد الحبوب والجفاف.