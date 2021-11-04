طريقة عمل صينية المسقعة بالسجق لذيذة جداً ووصفة جديدة

تعتبر المسقعة بجميع أنواعها من الأكلات المصرية الشهيرة جداً والمفضلة لدي كثير من الناس، فهي تتكون من أشياء كثيرة جداً، ولها فوائد صحية كثيرة جداً على جسم الإنسان، لأنها تحتوي علي الباذنجان التي يعطي جسم الإنسان كثر من الحديد ومعادن أخري كثير،وعلى الرغم من سهولة عملها إلا أن كثير من السيدات يذهبون إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل المسقعه بالسجق، ونحن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل المسقعه بالسجق بوصفة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة. طريقة عمل المسقعه بالسجق طريقة عمل المسقعه بالسجق المكونات: نصف كيلو من الباذنجان الأسود. نصف كيلو من السجق المقطع. عدد ثلاث حبات من الطماطم مقطعة مكعبات. عدد حبة واحدة من البصل المفروم. عدد 2 فص ثوم مهروس. عدد 2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من الكمون. رشة صغيرة من الشطة. قليل من الزيت او الزبدة المذابة. طريقة تحضير صينية المسقعه بالسجق أولاً نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه الباذنجان الأسود ثم بعد ذلك نقوم بتقشير الباذنجان، ثم نضعه في الزيت لكي يقلى ويقلب علي الجهتين حتي يحمر لونة.

ثم بعد ذلك نرفع الباذنجان علي روق مطبخ، حتي يتشرب الزيت النباتي الزائد.

ثم بعد ذلك نضع قليل من الزيت في مقلاة، ثم نضيف إليها كمية البصل المفروم، ثم يقلب حتى يذبل ويتغير لونه.

ثم بعد ذلك نضيف الثوم المهروس ويقلب مرة أخري أيضا حتي يصفر لونه.

ثم نضيف كمية الطماطم ومعجون صلصة البيتزا، ونصف كيلو من السجق وتقلب جميع المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف إلى هذا الخليط، رشة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من الكمون والشطة.

ثم نقوم بتهدئة النار ونترك هذا الخليط على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق تقريباً.

ثم نضع هذة الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية.

ثم نضع نصف كمية هذا الخليط في قاع الصينية، ثم نرص عليها طبقة من شرائح الباذنجان.

ثم ندخلها الفرن وبعد أن تخرج من الفرن ونزينها بالطماطم والبقدونس. طريقة تحضير صينية المسقعه بالسجق الوسوم

تعتبر المسقعة بجميع أنواعها من الأكلات المصرية الشهيرة جداً والمفضلة لدي كثير من الناس، فهي تتكون من أشياء كثيرة جداً، ولها فوائد صحية كثيرة جداً على جسم الإنسان، لأنها تحتوي علي الباذنجان التي يعطي جسم الإنسان كثر من الحديد ومعادن أخري كثير،وعلى الرغم من سهولة عملها إلا أن كثير من السيدات يذهبون إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل المسقعه بالسجق، ونحن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل المسقعه بالسجق بوصفة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة. طريقة عمل المسقعه بالسجق طريقة عمل المسقعه بالسجق المكونات: نصف كيلو من الباذنجان الأسود. نصف كيلو من السجق المقطع. عدد ثلاث حبات من الطماطم مقطعة مكعبات. عدد حبة واحدة من البصل المفروم. عدد 2 فص ثوم مهروس. عدد 2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من الكمون. رشة صغيرة من الشطة. قليل من الزيت او الزبدة المذابة. طريقة تحضير صينية المسقعه بالسجق أولاً نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه الباذنجان الأسود ثم بعد ذلك نقوم بتقشير الباذنجان، ثم نضعه في الزيت لكي يقلى ويقلب علي الجهتين حتي يحمر لونة.

ثم بعد ذلك نرفع الباذنجان علي روق مطبخ، حتي يتشرب الزيت النباتي الزائد.

ثم بعد ذلك نضع قليل من الزيت في مقلاة، ثم نضيف إليها كمية البصل المفروم، ثم يقلب حتى يذبل ويتغير لونه.

ثم بعد ذلك نضيف الثوم المهروس ويقلب مرة أخري أيضا حتي يصفر لونه.

ثم نضيف كمية الطماطم ومعجون صلصة البيتزا، ونصف كيلو من السجق وتقلب جميع المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف إلى هذا الخليط، رشة صغيرة من الملح، ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من الكمون والشطة.

ثم نقوم بتهدئة النار ونترك هذا الخليط على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق تقريباً.

ثم نضع هذة الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية.

ثم نضع نصف كمية هذا الخليط في قاع الصينية، ثم نرص عليها طبقة من شرائح الباذنجان.

ثم ندخلها الفرن وبعد أن تخرج من الفرن ونزينها بالطماطم والبقدونس. طريقة تحضير صينية المسقعه بالسجق

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