فلاحي اصلي طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

فلاحي اصلي طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل من أسهل الطرق، كما أنه يتم ضمان جودة الجبن ونظافتها، والجدير بالذكر ان الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن المفيدة، والتي تعمل على تحسين قوة العظام لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الجيدة، كما انه تصلح لأن تكون من وجبات الفطور الخفيفة، والتي لا تتسبب في زيادة الوزن حيث أنها تعتبر شبه خالية من الدهون والدسم، وهي من الجبن التي يتم صنعها بطريقة يدوية وتعتبر من أفضل أنواع الجبن المفيدة والصحية للجسم، حيث تضمن الحصول على منتج له قيمة غذائية عالية من خلال طرق بسيطة تابعوا معنا.طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل
هناك بعض المكونات التي يمكن الاعتماد عليها، وذلك حتى يتم عمل الجبن القريش، ومن بينها:
- 2 كيلو من الحليب الطبيعي غير مغلي.
- ربع كوب من الخل.
- شاش نظيف ومعقم، تكون فتحاته ضيقة جداً.
- كما يتم الحصول على الحصيرة التي يتم من خلالها عمل الجبنة.
تعتبر طريقة عمل الجبنة القريش من أسهل الطرق، والأفضل أن يتم صنعها في المنزل، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم وضع كمية الحليب في وعاء على النار، ثم تترك حتى تدفأ تماماً.
- قومي بإضافة ربع كوب من الخل على الحليب، ثم يتم ترك الحليب حتى يغلي، حيث ملاحظة أن الحليب بدأ يفضل الكتلة عن المياه التي توجد فيه.
- يتم تقليبه حتى يفصل كل ما فيه تماماً، ثم يتم رفعه من على النار.
- بعد ذلك، يصفى الحليب في شاش، ويترك لمدة ليلة على الأقل، حتى تتخلص الجبن من كافة مكوناتها، وذلك بعد أن يتم عقد الشاش قوياً، حتى يتم التخلص من شرش الحليب.
- يفضل أن يتم وضع الجبن في أماكن ذات تهوية جيدة، وذلك حتى تساعدها على التماسك، وعلى التكتل وأن تصبح كتلة واحدة.
- يمكن إضافة القليل من القشطة والملح، وضربها في الخلاط مع القليل من الزيت، حيث يتم تحويلها إلى جبنه كوبايات كريمي.
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فلاحي اصلي طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل من أسهل الطرق، كما أنه يتم ضمان جودة الجبن ونظافتها، والجدير بالذكر ان الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن المفيدة، والتي تعمل على تحسين قوة العظام لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الجيدة، كما انه تصلح لأن تكون من وجبات الفطور الخفيفة، والتي لا تتسبب في زيادة الوزن حيث أنها تعتبر شبه خالية من الدهون والدسم، وهي من الجبن التي يتم صنعها بطريقة يدوية وتعتبر من أفضل أنواع الجبن المفيدة والصحية للجسم، حيث تضمن الحصول على منتج له قيمة غذائية عالية من خلال طرق بسيطة تابعوا معنا.طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل
هناك بعض المكونات التي يمكن الاعتماد عليها، وذلك حتى يتم عمل الجبن القريش، ومن بينها:
- 2 كيلو من الحليب الطبيعي غير مغلي.
- ربع كوب من الخل.
- شاش نظيف ومعقم، تكون فتحاته ضيقة جداً.
- كما يتم الحصول على الحصيرة التي يتم من خلالها عمل الجبنة.
تعتبر طريقة عمل الجبنة القريش من أسهل الطرق، والأفضل أن يتم صنعها في المنزل، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم وضع كمية الحليب في وعاء على النار، ثم تترك حتى تدفأ تماماً.
- قومي بإضافة ربع كوب من الخل على الحليب، ثم يتم ترك الحليب حتى يغلي، حيث ملاحظة أن الحليب بدأ يفضل الكتلة عن المياه التي توجد فيه.
- يتم تقليبه حتى يفصل كل ما فيه تماماً، ثم يتم رفعه من على النار.
- بعد ذلك، يصفى الحليب في شاش، ويترك لمدة ليلة على الأقل، حتى تتخلص الجبن من كافة مكوناتها، وذلك بعد أن يتم عقد الشاش قوياً، حتى يتم التخلص من شرش الحليب.
- يفضل أن يتم وضع الجبن في أماكن ذات تهوية جيدة، وذلك حتى تساعدها على التماسك، وعلى التكتل وأن تصبح كتلة واحدة.
- يمكن إضافة القليل من القشطة والملح، وضربها في الخلاط مع القليل من الزيت، حيث يتم تحويلها إلى جبنه كوبايات كريمي.
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