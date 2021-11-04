فلاحي اصلي طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

فلاحي اصلي طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل من أسهل الطرق، كما أنه يتم ضمان جودة الجبن ونظافتها، والجدير بالذكر ان الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن المفيدة، والتي تعمل على تحسين قوة العظام لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الجيدة، كما انه تصلح لأن تكون من وجبات الفطور الخفيفة، والتي لا تتسبب في زيادة الوزن حيث أنها تعتبر شبه خالية من الدهون والدسم، وهي من الجبن التي يتم صنعها بطريقة يدوية وتعتبر من أفضل أنواع الجبن المفيدة والصحية للجسم، حيث تضمن الحصول على منتج له قيمة غذائية عالية من خلال طرق بسيطة تابعوا معنا.

طريقة الجبنة القريش الاصلية في المنزل

هناك بعض المكونات التي يمكن الاعتماد عليها، وذلك حتى يتم عمل الجبن القريش، ومن بينها:

2 كيلو من الحليب الطبيعي غير مغلي.

ربع كوب من الخل.

شاش نظيف ومعقم، تكون فتحاته ضيقة جداً.

كما يتم الحصول على الحصيرة التي يتم من خلالها عمل الجبنة.

تعتبر طريقة عمل الجبنة القريش من أسهل الطرق، والأفضل أن يتم صنعها في المنزل، وذلك من خلال الخطوات التالية: