انسي انك تشترية جاهز تانى.. اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي في البيت بياض ونعومة للبشرة

انسي انك تشترية جاهز تانى.. اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي لا يتكلف الكثير من المصروفات التي يتكلفها كريم الأساس الجاهز، حيث أن هذا الكريم يعمل على تغطية مسام البشرة إلى أطول فترة ممكنة، وعلى هذا يتم العمل على شراء الكثير من كريمات الأساس التي قد تصيب البشرة بالكثير من الأمراض، وذلك لأن مكوناتها من مواد كيميائية غير طبيعية، وعلى هذا أصبح الآن يمكننا أن نقوم بتحضير كريم الأساس في المنزل، حيث يتم العمل على تجهيزه من خلال مكونات وخطوات بسيطة جداً. اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي في البيت اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي في البيت يمكن تحضير كريم الاساس في المنزل بطيرقة سهله وافضل من الجاهز، ولكن يجب أن يتم توفر الكثير من المكونات البسيطة، حيث يكون من بينها كل من: ربع فنجان من زبدة الشيا الاصلية.

إلى جانب ربع كوب من زيت الأرجان.

ربع فنجان من زيت الزيتون.

ومن جانب آخر، يتم تحضير ربع كوب من الكاكاو الخام البودرة.

كما يتم تحضير ربع فنجان من اللافندر.

القليل من ظلال الجفون ذات اللون الطبيعي وهو لون الجلد.

ملعقة صغيرة من عشبة البندق الساحرة.

نصف فنجان من جل الالوفيرا. طريقة تحضير كريم الأساس في البيت يتم تحضير كريم اساس منزلي بمكونات بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وعناية: في قالب كبير، يتم وضع زبدة الشيا، مع زيت الزيتون، مع زيت الأرجان، ثم يتم تقليبهم مه بعضهم البعض حتى يكون لهم قوام الزيت.

إلى جانب ذلك، يتم وضع كل من الكاكاو الخام، مع جل الألوفيرا، ثم يتم التقليب جيداً حتى يتم الامتزاج.

بعد ذلك، يتم وضع بودرة ظلال الجفون، مع زيت اللافندر، ثم يتم تقليب الخليط جيداً، ويتم وضعه في حافظة زجاجية، حتى لا تساعد على تلف كريم الأساس.

والجدير بالذكر أن صلاحية هذا الكريم لا تتعدى 45 يوم من تاريخ الصنع، حيث أنها تحتوي على الكثير من الزيت التي قد تتغير تركيبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يتم استخدام الكريم بالنهار، مع وضع القليل من بودرة الماكياج المثبتة. الوسوم

انسي انك تشترية جاهز تانى.. اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي لا يتكلف الكثير من المصروفات التي يتكلفها كريم الأساس الجاهز، حيث أن هذا الكريم يعمل على تغطية مسام البشرة إلى أطول فترة ممكنة، وعلى هذا يتم العمل على شراء الكثير من كريمات الأساس التي قد تصيب البشرة بالكثير من الأمراض، وذلك لأن مكوناتها من مواد كيميائية غير طبيعية، وعلى هذا أصبح الآن يمكننا أن نقوم بتحضير كريم الأساس في المنزل، حيث يتم العمل على تجهيزه من خلال مكونات وخطوات بسيطة جداً. اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي في البيت اصنعي كريم اساس منزلي طبيعي في البيت يمكن تحضير كريم الاساس في المنزل بطيرقة سهله وافضل من الجاهز، ولكن يجب أن يتم توفر الكثير من المكونات البسيطة، حيث يكون من بينها كل من: ربع فنجان من زبدة الشيا الاصلية.

إلى جانب ربع كوب من زيت الأرجان.

ربع فنجان من زيت الزيتون.

ومن جانب آخر، يتم تحضير ربع كوب من الكاكاو الخام البودرة.

كما يتم تحضير ربع فنجان من اللافندر.

القليل من ظلال الجفون ذات اللون الطبيعي وهو لون الجلد.

ملعقة صغيرة من عشبة البندق الساحرة.

نصف فنجان من جل الالوفيرا. طريقة تحضير كريم الأساس في البيت يتم تحضير كريم اساس منزلي بمكونات بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وعناية: في قالب كبير، يتم وضع زبدة الشيا، مع زيت الزيتون، مع زيت الأرجان، ثم يتم تقليبهم مه بعضهم البعض حتى يكون لهم قوام الزيت.

إلى جانب ذلك، يتم وضع كل من الكاكاو الخام، مع جل الألوفيرا، ثم يتم التقليب جيداً حتى يتم الامتزاج.

بعد ذلك، يتم وضع بودرة ظلال الجفون، مع زيت اللافندر، ثم يتم تقليب الخليط جيداً، ويتم وضعه في حافظة زجاجية، حتى لا تساعد على تلف كريم الأساس.

والجدير بالذكر أن صلاحية هذا الكريم لا تتعدى 45 يوم من تاريخ الصنع، حيث أنها تحتوي على الكثير من الزيت التي قد تتغير تركيبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يتم استخدام الكريم بالنهار، مع وضع القليل من بودرة الماكياج المثبتة.

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