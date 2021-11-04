طريقة عمل بسكويت مادلين الفرنسي بالطريقة الاصلية

طريقة عمل بسكويت مادلين الفرنسي بالطريقة الأصلية كما تبحث عنه الكثير من ربات المنزل، وهناك العديد من الطرق لعمل البسكويت، حيث أنه يحتوي على مكونات تتواجد في اى بيت وغير مكلفة ويمكن عملها بسهوله، كما أنه رائع ويحبه الكبار والصغار في الأسرة، ويشبه الكيك الإسفنجي اللذيذ، ويعتبر بسكويت المادلين الفرنسي من الأنواع الشهية والتى يقبل على تناولها العديد من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، وفي أسرع وقت.

1/2 كوب سكر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كوب واحد من دقيق

بشر ليمونة واحدة

1/2 كوب من الزبدة

بيضتان

1/2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

مكونات بسكويت مادلين الفرنسيطريقة التحضير

1- أولاً نقوم بإحضار الخلاط ثم نقوم بوضع المكونات التالية وهي البيض والسكر وبعد ذلك نقوم بخفقه جيدا

2- وبعدها نضيف الفانيليا وومعها كذلك بشر الليمونة ونضربهم في الخلاط

3- الخطوة التالية هي أن نقوم بنخل المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر مع رشة الملح ثم نقوم نخلطهم

4- ونحضر الزبدة السايحة ونضيفها واخلطي و نعجن كل المكونات حتى نحصل على عجينة طرية

5 بعد ذلك نغطي العجينة ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل

6- احضري بعدها قالب على شكل صدفة، ثم قومي بدهنه بالزبدة ورشيه بالدقيق ثم تخلصي من الدقيق الزائد بأن ننفضيه

7- ثم نقوم بإخراجها من الثلاجة ونحضر ملعقة ونوزعها على كل فراغات القالب

8- قومي بإدخالها إلى الفرن ويكون ساخن على نار وتكون درجة حرارتها ١٨٠ لمدة زمنية ١٥ دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي

9- وبعد أن يتم تسويها علي النار نقوم بإخراجها من الفرن ثم بعد ذلك نتركها حتي تبرد. وأخيراً ضعيها في طبق التقديم مع فنجان من القهوة أو كوب من الشاى. وبالف صحة وعافيه

نصائح هامه لنجاح بسكويت المالدين

اذا لم يكن لديك قوالب الصدف تستطيع أن تقوم بتشكيله بالملعقة ويتم بعد ذلك وضعه في قوالب الكب كيك

عدم ترك البسكويت لمدة طويلة داخل الفرن حتى لا ينشف ولا يحترق

المكونات يجب أن تكون حسب حرارة الغرفة قبل البدء في التحضير والعمل.