طريقة عمل قرنبيط مقلي ومقرمش بطعم رائع لغداء سريع من المطبخ المصري

يعد القرنبيط المقلي من الأكلات اللذيذة المعروفة لدى المطبخ المصري، ويقبل عليها الكثير من المصريين ويعشقها الكبار والصغار، وهو من النباتات الشتوية من الخارج يشبه نبات الكرنب ومن الداخل يشبه الزهرة يتم تقطيعها وسلقها وتتبيلها وتقلي في الزيت، وهو يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البيض والدقيق والتوابل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القرنبيط المقرمش في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهو يحتوي على مكونات بسيطة وعناصر مغذية ومفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرنبيط مقلي ومقرمش وبطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل قرنبيط مقلي

يحتوي القرنبيط المقلي على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من القرنبيط.

كوب من الدقيق.

٣ حبات من البيض.

كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الشبت المفروم.

٢ كوب من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القرنبيط المقلي المقرمش في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-