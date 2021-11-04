أسهل طرق عمل الخيار المخلل والحفاظ علي قرمشته بخطوات سهلة وبسيطة في البيت

طريقة تخليل الخيار، حيث يعد الخيار المخلل من أفضل وألذ المقبلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص بجانب الطعام، وهذا ما جعل العديد من ربات المنزل يبحثون عن طريق عمل الخيار المخلل بسهولة، وذلك للتمكن من تقديمه لأسرتها مع أشهى الأطباق بدلا من شراء المخلل من المحلات في الخارج، ولذلك سنعرض لكم اليوم من خلال هذه المقالة أسهل الطرق المستخدمة لتخليل الخيار عبر موقعنا.

تخليل الخيار

كما ذكرنا منذ قليل أن الخيار من أكثر المخللات المفضلة لدي الكثير، كما أنها تعد سهلة في التحضير وتتميز بأنها لديها الكثير من الفوائد، والخيار المخلل له قيمة غذائية كبيرة في جميع الدول العربية ومكانة كبيرة، وهذا ما جعل العديد من السيدات يفضلون عمله في البيت بشكل أمن وصحي بدلا من الشراء من الخارج، وخاصة في ظل الظروف الاي تمر بها البلاد، وضرورة توخي الحذر عند شراء أي نوع من المأكولات من الخارج والحرص علي نظافتها من أي ميكروبات تمثل خطورة علي صحة الأسرة.

مكونات عمل الخيار المخلل

نستعرض معكم الآن المكونات التي يتم استخدامها لعمل أشهى المقبلات (الخيار المخلل)، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:

عدد 3 كيلو من الخيار صغير الحجم ليناسب التخليل.

عدد 2 كوب صغير الحجم من الخل الأبيض أو خل التفاح حسب المتاح لديكم.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار 6 ملاعق كبيرة من الملح.

عدد 2 ملعقة من ملح الليمون.

عدد 4 فصوص من الثوم.

طريقة تحضير الخيار المخلل

نقدم لكم الخطوات المستخدمة في عمل الخيار المخلل، والتي تتمثل في 7 خطوات سهلة وبسيطة كما يلي: