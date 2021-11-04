أسهل طرق عمل الخيار المخلل والحفاظ علي قرمشته بخطوات سهلة وبسيطة في البيت

طريقة تخليل الخيار، حيث يعد الخيار المخلل من أفضل وألذ المقبلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص بجانب الطعام، وهذا ما جعل العديد من ربات المنزل يبحثون عن طريق عمل الخيار المخلل بسهولة، وذلك للتمكن من تقديمه لأسرتها مع أشهى الأطباق بدلا من شراء المخلل من المحلات في الخارج، ولذلك سنعرض لكم اليوم من خلال هذه المقالة أسهل الطرق المستخدمة لتخليل الخيار عبر موقعنا.تخليل الخيار
كما ذكرنا منذ قليل أن الخيار من أكثر المخللات المفضلة لدي الكثير، كما أنها تعد سهلة في التحضير وتتميز بأنها لديها الكثير من الفوائد، والخيار المخلل له قيمة غذائية كبيرة في جميع الدول العربية ومكانة كبيرة، وهذا ما جعل العديد من السيدات يفضلون عمله في البيت بشكل أمن وصحي بدلا من الشراء من الخارج، وخاصة في ظل الظروف الاي تمر بها البلاد، وضرورة توخي الحذر عند شراء أي نوع من المأكولات من الخارج والحرص علي نظافتها من أي ميكروبات تمثل خطورة علي صحة الأسرة.مكونات عمل الخيار المخلل
نستعرض معكم الآن المكونات التي يتم استخدامها لعمل أشهى المقبلات (الخيار المخلل)، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:
- عدد 3 كيلو من الخيار صغير الحجم ليناسب التخليل.
- عدد 2 كوب صغير الحجم من الخل الأبيض أو خل التفاح حسب المتاح لديكم.
- مقدار ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار 6 ملاعق كبيرة من الملح.
- عدد 2 ملعقة من ملح الليمون.
- عدد 4 فصوص من الثوم.
نقدم لكم الخطوات المستخدمة في عمل الخيار المخلل، والتي تتمثل في 7 خطوات سهلة وبسيطة كما يلي:
- نقوم أولا بغسل الخيار جيدا قبل التخليل، ثم نقطع جانبي الخيار من الطرفين.
- نحضر وعاء غويط يناسب الكمية، ونضع به الماء علي النار حتي الغليان، ثم نتركها لتبرد قليلا ونضع بها مقدار خل التفاح أو الخل الأبيض.
- ونضع مع الخل كلا من السكر وملح الليمون مع إضافة مقدار الملح ونقلب جميع المكونات جيدا.
- بعد الانتهاء من ذوبان المكونات مع بشكل جيد، نضع الخيار مع المكونات السابقة في برطمان كبير مناسب لكمية الخيار.
- ثم نضع بعد ذلك فصوص الثوم بين الخيار في البرطمان ونغلقه جيدا.
- نضع البرطمان بعد ذلك في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نضعه في الثلاجة لمدة أسبوعين ثم نقوم باستخدامه مع أشهى المأكولات.
الوسوم
طريقة تخليل الخيار، حيث يعد الخيار المخلل من أفضل وألذ المقبلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص بجانب الطعام، وهذا ما جعل العديد من ربات المنزل يبحثون عن طريق عمل الخيار المخلل بسهولة، وذلك للتمكن من تقديمه لأسرتها مع أشهى الأطباق بدلا من شراء المخلل من المحلات في الخارج، ولذلك سنعرض لكم اليوم من خلال هذه المقالة أسهل الطرق المستخدمة لتخليل الخيار عبر موقعنا.تخليل الخيار
كما ذكرنا منذ قليل أن الخيار من أكثر المخللات المفضلة لدي الكثير، كما أنها تعد سهلة في التحضير وتتميز بأنها لديها الكثير من الفوائد، والخيار المخلل له قيمة غذائية كبيرة في جميع الدول العربية ومكانة كبيرة، وهذا ما جعل العديد من السيدات يفضلون عمله في البيت بشكل أمن وصحي بدلا من الشراء من الخارج، وخاصة في ظل الظروف الاي تمر بها البلاد، وضرورة توخي الحذر عند شراء أي نوع من المأكولات من الخارج والحرص علي نظافتها من أي ميكروبات تمثل خطورة علي صحة الأسرة.مكونات عمل الخيار المخلل
نستعرض معكم الآن المكونات التي يتم استخدامها لعمل أشهى المقبلات (الخيار المخلل)، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:
- عدد 3 كيلو من الخيار صغير الحجم ليناسب التخليل.
- عدد 2 كوب صغير الحجم من الخل الأبيض أو خل التفاح حسب المتاح لديكم.
- مقدار ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار 6 ملاعق كبيرة من الملح.
- عدد 2 ملعقة من ملح الليمون.
- عدد 4 فصوص من الثوم.
نقدم لكم الخطوات المستخدمة في عمل الخيار المخلل، والتي تتمثل في 7 خطوات سهلة وبسيطة كما يلي:
- نقوم أولا بغسل الخيار جيدا قبل التخليل، ثم نقطع جانبي الخيار من الطرفين.
- نحضر وعاء غويط يناسب الكمية، ونضع به الماء علي النار حتي الغليان، ثم نتركها لتبرد قليلا ونضع بها مقدار خل التفاح أو الخل الأبيض.
- ونضع مع الخل كلا من السكر وملح الليمون مع إضافة مقدار الملح ونقلب جميع المكونات جيدا.
- بعد الانتهاء من ذوبان المكونات مع بشكل جيد، نضع الخيار مع المكونات السابقة في برطمان كبير مناسب لكمية الخيار.
- ثم نضع بعد ذلك فصوص الثوم بين الخيار في البرطمان ونغلقه جيدا.
- نضع البرطمان بعد ذلك في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نضعه في الثلاجة لمدة أسبوعين ثم نقوم باستخدامه مع أشهى المأكولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طرق عمل الخيار المخلل والحفاظ علي قرمشته بخطوات سهلة وبسيطة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.