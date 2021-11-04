تحضير ساندوتشات اللحمة بالصوص على الطريقة الغربية

ساندوتشات اللحمة بالصوص أكلة غربية لذيذة ولا يحتاج تحضيرها للكثير من الوقت أو المنتجات حتى المكونات المستخدمة فيها متوفرة في المطابخ العربية ومستخدمة فيها كذلك، سنشرح لكم بالتفصيل طريقة إعدادها في البيت مع الصوص وبجودة المطاعم الأجنبية. مقادير ساندوتشات اللحمة بالصوص 3 شرائح من اللحم الأحمر الخالي من الدهون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة صغيرة مرمية.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

حبة بصل متوسطة الحجم مبشورة أو مفرومة.

2 فص ثوم.

كوب ونصف شوربة أو مرقة لحم.

عدد 6 أرغفة خبز باجت حجم صغير.

شرائح من الجبن الشيدر الحمراء.

2 ملعقة كبيرة من صوص رسيستيرشاير صوص. (متوفر في السوبر ماركت ولكن يمكن الاستغناء عنه لكنه مكون أساسي في الوصفة الأصلية). طريقة تحضير ساندوتش اللحم بالصوص أولًا يتم تحضير تتبيلة اللحم عن طريق خلط زيت الزيتون مع الفلفل الأسود والمرمية ونصف ملعقة من الزعتر والملح.

ادهن كل شرائح اللحم بخلطة التتبيلة من الاتجاهين.

بعد ذلك رص شرائح اللحم على صينية مناسبة للفرن ولعين البوتجاز في نفس الوقت، وتكون مدهونة بالقليل من السمن.

ضع الصينية في الفرن واتركها حتى ينضج اللحم تحتاج حوالي ثلث ساعة أو حتى تمام النضج، يجب متابعتها وهي في الفرن.

أخرج الصينية وضع شرائح اللحم في طبق خارجي.

قطع اللحم إلى شرائح بالطول.

لتجهيز ساندوتشات الغموس افتح أرغفة الخبز لعمل ساندوتش.

ضع في كل رغيف كمية مناسبة من اللحم مع شريحة من الجبن الشيدر.

ولعمل الصوص ضع البصل المبشور والثوم سواء صحيح أو مفروم في الصينية مكان اللحم وقلبهم على النار حتى يصبح لونهم ذهبي.

هنا يتم إضافة باقي الزعتر ومعه الرسيستيرشاير صوص، وأخيرًا الشوربة أو مرقة اللحم.

واترك الخليط على نار هادئة حوالي عشر دقائق.

عندما يصبح قوام الصوص سميك ارفعه من على النار، ويقدم في بولة بجانب السندوتشات.

وبالنسبة للسندوتات التي أعددناها توضع في الفرن لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الخبز وتصبح جاهزة للتقديم والأكل وبجانبها الغموس أو الصوص المميز. الوسوم

ساندوتشات اللحمة بالصوص أكلة غربية لذيذة ولا يحتاج تحضيرها للكثير من الوقت أو المنتجات حتى المكونات المستخدمة فيها متوفرة في المطابخ العربية ومستخدمة فيها كذلك، سنشرح لكم بالتفصيل طريقة إعدادها في البيت مع الصوص وبجودة المطاعم الأجنبية. مقادير ساندوتشات اللحمة بالصوص 3 شرائح من اللحم الأحمر الخالي من الدهون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة صغيرة مرمية.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

حبة بصل متوسطة الحجم مبشورة أو مفرومة.

2 فص ثوم.

كوب ونصف شوربة أو مرقة لحم.

عدد 6 أرغفة خبز باجت حجم صغير.

شرائح من الجبن الشيدر الحمراء.

2 ملعقة كبيرة من صوص رسيستيرشاير صوص. (متوفر في السوبر ماركت ولكن يمكن الاستغناء عنه لكنه مكون أساسي في الوصفة الأصلية). طريقة تحضير ساندوتش اللحم بالصوص أولًا يتم تحضير تتبيلة اللحم عن طريق خلط زيت الزيتون مع الفلفل الأسود والمرمية ونصف ملعقة من الزعتر والملح.

ادهن كل شرائح اللحم بخلطة التتبيلة من الاتجاهين.

بعد ذلك رص شرائح اللحم على صينية مناسبة للفرن ولعين البوتجاز في نفس الوقت، وتكون مدهونة بالقليل من السمن.

ضع الصينية في الفرن واتركها حتى ينضج اللحم تحتاج حوالي ثلث ساعة أو حتى تمام النضج، يجب متابعتها وهي في الفرن.

أخرج الصينية وضع شرائح اللحم في طبق خارجي.

قطع اللحم إلى شرائح بالطول.

لتجهيز ساندوتشات الغموس افتح أرغفة الخبز لعمل ساندوتش.

ضع في كل رغيف كمية مناسبة من اللحم مع شريحة من الجبن الشيدر.

ولعمل الصوص ضع البصل المبشور والثوم سواء صحيح أو مفروم في الصينية مكان اللحم وقلبهم على النار حتى يصبح لونهم ذهبي.

هنا يتم إضافة باقي الزعتر ومعه الرسيستيرشاير صوص، وأخيرًا الشوربة أو مرقة اللحم.

واترك الخليط على نار هادئة حوالي عشر دقائق.

عندما يصبح قوام الصوص سميك ارفعه من على النار، ويقدم في بولة بجانب السندوتشات.

وبالنسبة للسندوتات التي أعددناها توضع في الفرن لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الخبز وتصبح جاهزة للتقديم والأكل وبجانبها الغموس أو الصوص المميز.

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