خلطة القرنفل لعلاج الشيب المكونات 3 ملاعق من زيت اللوز.

4 ملاعق من زيت القرنفل.

1 حبة من البيض.

فرشاة، فوطة، بونية.

ماء مغلي. طريقة التحضير نأتي بوعاء ونضع داخلة كل من الزيوت اللوز والقرنفل، ونخلطهم جيداً.

نضيف علي الزيوت حبة البيض، ونقلب جيداً حتي تتجانس جميع المكونات، وبذلك تكون الخلطة جاهزة للاستخدام. طريقة الاستخدام نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

نضع فرشاة الشعر في قدر متوسط من الماء الساخن أي يتم تنظيفها.

نقوم بوضع الفرشاة التي تم تنظيفها في خليط القرنفل، ثم نقوم بتمشيط الشعر بالفرشاة، مع الإلتزام بتوزيع الخليط علي الشعر جيداً.

نضع البونية علي الرأس ثم فوطة مبللة في الماء مغلي، ثم نتركها علي الرأس لمدة 5 أو 6 ساعات.

يتم فرك الخلطة جيداً من علي الرأس، ثم نغسل الشعر بالماء.

يمكنك إستخدام هذة الخلطة مرتين إلي 3 مرات في الاسبوع. خلطة زيت القرنفل والسمسم والزيتون خلطة زيت القرنفل والسمسم والزيتون المكونات زيت القرنفل بمقدار 5 ملاعق.

زيت الزيتون بمقدار 1 ملعقة.

زيت السمسم بمقدار 3 ملاعق. طريقة التحضير نجهز إناء مناسب كبير، ثم نضع فية كلا من زيت القرنفل، وزيت الزيتون، وزيت السمسم.

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتي يمتزجوا بشكل جيدا. طريقة الاستخدام نضع خليط القرنفل علي فروة الرأس، ثم يتم فركها بشكل جيد علي الشعر.

نترك الخليط لمدة 5 ساعات تقريباً حتي يستفاد الشعر من الخليط.

نغسل الشعر من خليط القرنفل بالماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة من القرنفل ستخلصك من الشعر الابيض نهائياً ومن أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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