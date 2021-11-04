عمل كيكة الزبادي الأسفنجية بدون ما تهبط بخطوات سهلة ومكونات مفيدة ومغذية لأسرتك

طريقة عمل كيكة الزبادي، حيث تعد وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية على مدار اليوم لإعطاء الجسم الطاقة والنشاط، ولذلك تود العديد من السيدات في تقديم أفضل الوجبات الصحية والمفيدة لجسم طفلك لينمو بشكل صحي وطبيعي، ومن أفضل الوجبات السريعة التى تقدميها لأبنائك في بداية يومهم قبل الذهاب للمدارس أو الجامعات هي كيكة الزبادي اللذيذة، والتي تحتوي علي كم كبير من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، وسنتعرف معكم من خلال موقعنا عن طريقة تحضيرها من خلال بعض الخطوات البسيطة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تعد مكونات عمل كيكة الزبادي اللذيذة من المكونات المتاحة في كل منزل، والتي من خلالها يمكنك تقديم أفضل الوجبات اللذيذة لفطار أبنائك كل صباح، وسنعرض لكم الآن المكونات بالتفصيل فيما يلي:

عدد 2 ونصف أكواب من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 4 من البيض.

رشة قليلة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من اللبن السائل.

,واحد كوب صغير من الزيت.

كوب من الزبادي الطازج.

عدد 1 ونصف كوب من السكر الناعم.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

تتمثل طريقة عمل كيكة الزبادي في عدد قليل من الخطوات البسيطة، والتي سنعرضها لكم من خلال النقاط التالية:

نقوم في الخطوة الأولى بوضع كافة المكونات الجافة التي أحضرناها وفقا للمقادير المكتوبة في المكونات.

ثم على الجانب الأخر نقوم بوضع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي، وذلك حتي نحصل علي خليط سائل ثم بوضعه على المكونات الجافة ثم نقوم بمزجهم معا حتي نحصل علي عجينة الكيكة المميزة.

نحضر صينية الكيكة مدهونة بقليل من السمن حتي لا تلتصق الكيكة عند وضعها في الفرن، بعد التسوية نخرجها من الفرن، ونتركها تبرد ثم نقوم بتزيينها حسب الرغبة ثم نقوم بتقطيعها لتقديمها في أطباق التقديم.

ومن خلال الخطوات السابقة تتمكني من تقديم أشهى أنواع الكيكة لأولادك، حيث تحتوي على العديد من العناصر الهامة لجسم أولادك، والتي تمدهم بالطاقة لبداية أنشطتهم عند الذهاب للمدرسة أو الجامعة من خلال تناول وجبة لذيذة ومتكاملة في أن واحد، كما أمها صحية لا تحتوي على مواد حافظة مضرة لصحة أسرتك.