طريقة عمل الحمام المحشي بحشوات مختلفة بطعم المحلات الجاهزة

طريقة عمل الحمام المحشي في صعيد مصر تشتهر جميع البيوت بتقديم الحمام بجميع المناسبات والتجمعات العائلية ويتربع على جميع الموائد بمصر أو الخليج العربي في شهر رمضان المبارك وتشتهر السيدات في الأرياف والصعيد المصري تتفن بتحضيره بنكهاتها الخاصة مع أضافه حشوة الأرز أو الفريك واشتهرت المحلات المصرية الكبري بتقديمه بالحشوات مع أضافه المكسرات الشهية. المكونات أربع حمامات كوب فريك. بصلة مفرومة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملح حسب الرغبة. ورق لوري. كبد وقوانص الحمام. بصلة صغيرة مفرومة للشوربة. ثلاث ملاعق كبيرة زبدة. خمس ملاعق زيت نباتي. طريقة التحضير تغسل الحمام جديدا بالملح من الداخل الخارج لأزاله أي زفره. يغسل بالماء الجاري ويغسل الكبد والقوانص أيضاً ويصفي ويترك جنباً. ينقي الفريك من الشوائب والأتربة وغسل ويصفي. نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف البصل وملعقتان كبيرة زيت. ونشوح البصل حتي يدبل ثم نضيف الفريك والفلفل الأسود. ونسوية نصف نضج ونضع الكبد والقوانص ويقلب ثم يرفع من على النار ليبرد قليلاً. نضع الحمامات على طبق مسطح ونحشي البطن وتحت الجلد والرقبة. نضع خلة أسنان ف مقدمة الرقبة حتي لا يفرط الفريك من الفتحة. ونغلق البطن بأرجل الحمام نضع حلة أخري على النار بها ماء لسلق الحمام. نضيف ورق لوري وملح وفلفل أسود والبصل المفروم ونترك الماء يغلي. نضيف الحمام ونتركه حتي يسلق ونضعهم في مصفاه. نضع الزبدة والزيت في طاسة ونحمر الحمام من جميع الجوانب. يقدم ساخن وبجانبة الفريك والسلطات المفضلة. طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز المكونات كوب ونصف أرز مصري. خمس فرد حمام. بصلة مفرومة. نصف ملعقة فلفل أسود مطحون. ملعقة ملح ناعم. ربع ملعقة صغيرة بهار.ورق لوري. نصف ملعقة صغيرة كركم. ورق لوري. ثلاث حبات حبهان. زيت. ثلاث ملاعق زيت. ملعقان كبيرة زبدة.. مكونات المكسرات حسب الرغبة لديك نصف كوب زبيب. كوب لوز مقطع. كوب سوداني مطحون فرماً خشن. كوب عين جمل مطحون خشن. طريقة التحضير ننقع الحمام في محلول ملحي لمده نصف ساعه ثم يشطف بالماء الجاري. نغسل الأرز ويصفي نشوح البصل وندبله ثم نضيف الأرز والفلفل الأسود. نضيف الكركم والملح ونقلبهم حتي يصبح الأرز لونه أصفر بالكامل. نرفعه من على النار ونتركه يهدأ ثم نضيف المكسرات المجروشة ونقلبهم. نحشي الحمام من جميع الفتحات ثم يسلق ويحمر في طاسة بها زبده وزيت.

طريقة عمل الحمام المحشي في صعيد مصر تشتهر جميع البيوت بتقديم الحمام بجميع المناسبات والتجمعات العائلية ويتربع على جميع الموائد بمصر أو الخليج العربي في شهر رمضان المبارك وتشتهر السيدات في الأرياف والصعيد المصري تتفن بتحضيره بنكهاتها الخاصة مع أضافه حشوة الأرز أو الفريك واشتهرت المحلات المصرية الكبري بتقديمه بالحشوات مع أضافه المكسرات الشهية. المكونات أربع حمامات كوب فريك. بصلة مفرومة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملح حسب الرغبة. ورق لوري. كبد وقوانص الحمام. بصلة صغيرة مفرومة للشوربة. ثلاث ملاعق كبيرة زبدة. خمس ملاعق زيت نباتي. طريقة التحضير تغسل الحمام جديدا بالملح من الداخل الخارج لأزاله أي زفره. يغسل بالماء الجاري ويغسل الكبد والقوانص أيضاً ويصفي ويترك جنباً. ينقي الفريك من الشوائب والأتربة وغسل ويصفي. نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف البصل وملعقتان كبيرة زيت. ونشوح البصل حتي يدبل ثم نضيف الفريك والفلفل الأسود. ونسوية نصف نضج ونضع الكبد والقوانص ويقلب ثم يرفع من على النار ليبرد قليلاً. نضع الحمامات على طبق مسطح ونحشي البطن وتحت الجلد والرقبة. نضع خلة أسنان ف مقدمة الرقبة حتي لا يفرط الفريك من الفتحة. ونغلق البطن بأرجل الحمام نضع حلة أخري على النار بها ماء لسلق الحمام. نضيف ورق لوري وملح وفلفل أسود والبصل المفروم ونترك الماء يغلي. نضيف الحمام ونتركه حتي يسلق ونضعهم في مصفاه. نضع الزبدة والزيت في طاسة ونحمر الحمام من جميع الجوانب. يقدم ساخن وبجانبة الفريك والسلطات المفضلة. طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز المكونات كوب ونصف أرز مصري. خمس فرد حمام. بصلة مفرومة. نصف ملعقة فلفل أسود مطحون. ملعقة ملح ناعم. ربع ملعقة صغيرة بهار.ورق لوري. نصف ملعقة صغيرة كركم. ورق لوري. ثلاث حبات حبهان. زيت. ثلاث ملاعق زيت. ملعقان كبيرة زبدة.. مكونات المكسرات حسب الرغبة لديك نصف كوب زبيب. كوب لوز مقطع. كوب سوداني مطحون فرماً خشن. كوب عين جمل مطحون خشن. طريقة التحضير ننقع الحمام في محلول ملحي لمده نصف ساعه ثم يشطف بالماء الجاري. نغسل الأرز ويصفي نشوح البصل وندبله ثم نضيف الأرز والفلفل الأسود. نضيف الكركم والملح ونقلبهم حتي يصبح الأرز لونه أصفر بالكامل. نرفعه من على النار ونتركه يهدأ ثم نضيف المكسرات المجروشة ونقلبهم. نحشي الحمام من جميع الفتحات ثم يسلق ويحمر في طاسة بها زبده وزيت.

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