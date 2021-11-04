كفتة ملفوفة بالباذنجان مع الصلصة بطريقة سهلة وصحية وشهية جداً

كفتة ملفوفة بالباذنجان ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة ملفوفة بالباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كفتة ملفوفة بالباذنجان

تتكون كفتة ملفوفة بالباذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 حبات باذنجان مغسول ومقطع شرائح طولياً.

زيت غزير للقلي.

كيلو لحم مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

حبة بصلة مفرومة في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الصلصة

حبة بصلة مفرومة في الخلاط.

القليل من الزيت.

3 حبات طماطم مفروم في الخلاط.

ملعقة كبيرة من الهريسة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلاً من شرائها).

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة ملفوفة بالباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها زيت غزير، ثم نقلي فيه شرائح الباذنجان حتى تكتسب لوناً ذهبياً من الجهتين، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ. ومن الممكن أيضاً أن ندهن شرائح الباذنجان بالزيت، ثم نشويهم في الفرن بدل القلي. ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والبصل المفروم والبقدونس المفروم ناعم وزيت الزيتون والبهارات المشكلة والببريكا والثوم البدور والبصل البودر والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيداً. ثم نشكل خلطة اللحم على شكل أصابع. بعد ذلك نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها القليل من الزيت، ثم نقلي فيه أصابع اللحمة حتى تتحمر من الجهتين، ثم نرفعهم من الزيت على مناديل مطبخ. ثم نفرد شريحة الباذنجان المقلي، ثم نضع فوقها الكفتة، ثم نلفها رول. ثم نكر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نحضر صينية فرن ونرص فيها رولات الباذنجان. ثم نسكب فوقها الصلصة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على أعلى درجة حرارة، ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم كفتة ملفوفة بالباذنجان في طبق التقديم مع الأرز الأبيض. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصلصة

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها القليل من الزيت البصل المفروم، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف إليه الطماطم المفروم ومعجون الطماطم والهريسة والملح والفلفل الأسود ودبس الرمان والماء الساخن، ثم نقلبهم جيداً، ثم نترك الصلصة تغلى لمدة دقيقتين. ثم نرفع الصلصة من على النار، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم جيدة (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

نقوم بغسل الطماطم جيداً، ثم نقطعه مكعبات. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه ناعم. ثم نصفي الطماطم جيداً بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام (كما يمكن حفظه في علبة محكمة الغلق).

طريقة التحضير