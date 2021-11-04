طريقة تحضير الكشري المصري بالدقة في حلة واحدة زي الجاهز وأحلي

الكشري بالدقة ، تعتبر وجبة من الوجبات الرئيسية المشهورة في مصر ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ المصري، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويمكن عمله في حلة واحدة أو في كل صنف على حدة، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، حيث أنها يمكن عملها بالدقة المصرية أو الثومية، وتبحث دائماً السيدات على طرق مختلفة لعمله وتكون مرة واحدة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكشري المصري بالدقة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل الكشري بالدقة

يتكون الكشري بالدقة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

٢ كوب أرز ناضج.

ربع كيلو مكرونة صغيرة الحجم.

مقدار ربع كيلو مكرونة اسباجيتي.

ربع كيلو عدس بجبة.

مقدار ربع كيلو حمص مسلوق.

٤ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

٣ ملاعق ثوم مفروم.

ثلاث حبات بصل مقطع شرائح.

نصف كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكشري بالدقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به ربع كوب من الزيت ونضعها على النار ونضع بها الأرز ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة المكرونة صغيرة الحجم ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح لونها ذهبي فاتح. نضيف المكرونة الأسباجيتي ونقلب المكونات جيداً ونضع عليها الماء المغلي ونتركه حتي يغلي. نقوم بتحضير إناء أخر ونضع به العدس بجبة والماء ونضعه على النار ونتركه حتي ينضج. ثم نقوم بتحضير إناء أخر ونضع به ماء والحمص ونضعه على النار حتي يغلي ويسلق جيداً. عندما ينضج الخليط السابق ونضع عليه العدس والحمص بعد النضج ونقلبهم معاً.

طريقة إعداد الصلصة

هناك بعض الخطوات لعمل الصلصة وهي كالآتي:-

نقوم بتحمير بصلة صغيرة مبشورة وملعقة من الثوم المفروم في القليل من الزيت وقبل أن تتحمر نضيف ملعقة من الخل. ثم نضيف ٣ ملاعق من صلصة الطماطم وكوب من الماء ونضيف إليها القليل من الفلفل الأسود والملح. بعدها نقوم بتقليل النار حتي يغلظ القوام، ثم نقوم بتحمير شرائح البصل في زيت غزير ونفركه بالقليل من الدقيق حتي يتحمر ويصبح لونها بني فاتح.

طريقة تجهيز الدقة

نقوم بتحضير إناء ونضع به نصف كوب من الخل والثوم والشطة الحمراء الجافة ونقلب المكونات جيداً ونتركها لفترة، ثم نقوم بوضع كمية من الكشري ثم نضع الصلصة والبصل المحمر والدقة ويقدم بالهنا والشفا.