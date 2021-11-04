خبز الثوم والجبن بطريقة سهلة وطعم رائع ومميز

يعد خبز الثوم والجبن من أطيب وأشهي المخبوزات التي تشتهر بها إيطاليا، وهو أحد أنواع المقبلات الشهيرة التي تقدم في المطاعم الإيطالية الفاخرة والتي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن تقديمه كوجبة فطور أو عشاء خفيفة وسريعة، كما يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوفر مكوناته البسيطة، فهو من الأكلات الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز والمحبب للكثيرين، كما أن الخبز بالثوم والجبن غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض، كما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية حيث يعمل الثوم على خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز الثوم والجبن بطعم رائع ومميز. مكونات خبز الثوم والجبن

يتم تحضير خبز الثوم بالجبن بالمكونات البسيطة التالية:- كوب إلا ربع حليب دافئ (177مل).

كوب إلا ربع حليب دافئ (177مل). ٢ ملعقة كبيرة من السكر (٨ جرام).

٢ ملعقة صغيرة خميرة جافة (٦جرام).

٢كوب دقيق أبيض (٢٥٠ جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. الحشوة جبن موتزاريلا.

جبن شيدر.

كزبرة خضراء مفرومة. خليط الزبدة والثوم 2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زبدة. ٢ فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر. طريقة التحضير يمكننا تحضير خبز الثوم والجبن في المنزل بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نخلط المكونات السائلة مع بعضها وهى الحليب الدافئ، والخميرة، والسكر، والزيت مع التقليب الجيد. نضع الدقيق، والملح، والثوم البودرة، والزعتر في العجان الكهربي ثم نضيف خليط المكونات السائلة، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية. ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط الزبدة، والثوم، والملح، والزعتر، ثم نقلب على نار هادئة لمدة دقيقة حتى تذوب الزبدة. بعد أن تختمر العجينة نقسمها إلي قطعتين، ثم نفرد كل كل قطعة على شكل دائرة. ندهن العجين بخليط الزبدة والثوم، ثم نضع خليط من الجبن الموتزاريلا والشيدر وقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة. ثم نثني العجينة لتصبح على شكل نصف دائرة، ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة. ندهنها بخليط الزبدة والثوم ورشة من الكزبرة الخضراء، ثم تغطي وتترك لتختمر مرة ثانية لمدة 20 دقيقة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج الخبز من الفرن، ثم يدهن بخليط الزبدة والثوم ويترك قليلاً ليبرد، ثم يقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

يعد خبز الثوم والجبن من أطيب وأشهي المخبوزات التي تشتهر بها إيطاليا، وهو أحد أنواع المقبلات الشهيرة التي تقدم في المطاعم الإيطالية الفاخرة والتي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن تقديمه كوجبة فطور أو عشاء خفيفة وسريعة، كما يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوفر مكوناته البسيطة، فهو من الأكلات الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز والمحبب للكثيرين، كما أن الخبز بالثوم والجبن غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض، كما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية حيث يعمل الثوم على خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز الثوم والجبن بطعم رائع ومميز. مكونات خبز الثوم والجبن

يتم تحضير خبز الثوم بالجبن بالمكونات البسيطة التالية:- كوب إلا ربع حليب دافئ (177مل).

كوب إلا ربع حليب دافئ (177مل). ٢ ملعقة كبيرة من السكر (٨ جرام).

٢ ملعقة صغيرة خميرة جافة (٦جرام).

٢كوب دقيق أبيض (٢٥٠ جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. الحشوة جبن موتزاريلا.

جبن شيدر.

كزبرة خضراء مفرومة. خليط الزبدة والثوم 2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زبدة. ٢ فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر. طريقة التحضير يمكننا تحضير خبز الثوم والجبن في المنزل بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نخلط المكونات السائلة مع بعضها وهى الحليب الدافئ، والخميرة، والسكر، والزيت مع التقليب الجيد. نضع الدقيق، والملح، والثوم البودرة، والزعتر في العجان الكهربي ثم نضيف خليط المكونات السائلة، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية. ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط الزبدة، والثوم، والملح، والزعتر، ثم نقلب على نار هادئة لمدة دقيقة حتى تذوب الزبدة. بعد أن تختمر العجينة نقسمها إلي قطعتين، ثم نفرد كل كل قطعة على شكل دائرة. ندهن العجين بخليط الزبدة والثوم، ثم نضع خليط من الجبن الموتزاريلا والشيدر وقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة. ثم نثني العجينة لتصبح على شكل نصف دائرة، ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة. ندهنها بخليط الزبدة والثوم ورشة من الكزبرة الخضراء، ثم تغطي وتترك لتختمر مرة ثانية لمدة 20 دقيقة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج الخبز من الفرن، ثم يدهن بخليط الزبدة والثوم ويترك قليلاً ليبرد، ثم يقدم بألف صحة وعافية.

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