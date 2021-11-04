طريقة عمل كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

كيكة جوز الهند ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويمكن عملها بمكونات متوفرة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعدد نكهات الكيك منها بالبرتقال والليمون وجوز الهند والعسل وغيرها من النكهات، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيرها صعبة وغير ناجحة في بعض الأحيان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات كيكة جوز الهند

تحتوي كيكة جوز الهند على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السمنة.

كوب من السكر الناعم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الزبادي.

مقدار كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

جوز هند مخفف للتزيين.

كريمة محفوفة للتزيين.

مكونات الشربات

هناك بعض المكونات البسيطة لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

مقدار نصف كوب من عصير البرتقال.

طريقة إعداد الشربات

تحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب جيدا حتي يذوب السكر ونرفعها على النار ونضيف عصير البرتقال ونتركها لمدة نصف ساعة حتي الحصول على القوام المطلوب ونطفي النار ونتركها حتي تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها. تحضير إناء ونضع به البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا حتي نحصل على قوام كريمي. نضيف بعد ذلك السكر والسمنة مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط كريمي متجانس. ثم نضيف الحليب والزبادي وبشر البرتقال مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بإضافة الدقيق المخول والبيكنج بودر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق الجيد حتي الحصول علي قوام الكيك. تحضير صينية وندهنها بالسمنة ونرش عليها دقيق. نصب الخليط في الصينية وتدخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع. نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد ونسقيها بالشربات وتزيينها بالكريمة ونرش عليها جوزالهند وتدخلها الثلاجة خمس دقائق وتقطع ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.

نصائح عند عمل الكيكة

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعمل الكيكة وهي كالآتي:-