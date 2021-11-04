اصنعي بنفسك كريم شمع العسل وجل الصبار وتمتعي ببشرة بيضاء كالثلج

كريم شمع العسل وجل الصبار ، من الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجلد من التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر المزعجة، وينظف المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والزيوت الزائدة، ويمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل البقع الداكنة والتصبغات بشكل رائع، ويحتوي على كمية مناسبة من الماء الذي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم شمع العسل وجل الصبار لبشرة أكثر نضارة وحيوية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم شمع العسل وجل الصبار سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كما يأتي:- ثلاث ملاعق كبيرة من شمع العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من جل الصبار.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم شمع العسل وجل الصبار لبشرة أكثر نضارة وحيوية وهى كما يلي:- نقوم بوضع شمع العسل داخل الفرن، ثم نتركه حتى يذوب تماماً. نخرج شمع العسل من الفرن، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وزيت الورد ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف ماء الورد، وجل الصبار للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم شمع العسل وجل الصبار للبشرة يحتوي هذا الكريم على فوائد عظيمة تساعد على حل جميع مشاكل البشرة وهى كالتالي:- يساعد على تبييض البشرة، كما يحميها من الجفاف.

يزيل التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة بشكل رائع.

يمنح البشرة المرونة، كما يعمل على شد ترهلات الجسم في أسرع وقت.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه.

يعطي للبشرة النعومة والترطيب، كما يجعلها تبدو مثل بشرة الأطفال.

يخفي علامات الشيخوخة المبكرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعي التي تعمل على شد وتفتيح البشرة.

يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار.

يساعد على تقشير الشفايف من الجلد الميت ويجعلها تبدو وردية وجميلة. ماسك العسل والقهوة ماسك العسل والقهوة يحتوي هذا الماسك على المكونات التالية:- 2 ملعقة طعام قهوة مطحونة.

3 ملاعق طعام زبادي، أو حليب.

ملعقة طعام عسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يأتي:- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيداً مع بعض. ندلك الخليط على الوجه بحركة دائرية مدة 10 دقائق، ثم نتركه على الوجه حتى يجف تماماً. نقوم بغسل الماسك بالماء البارد جيداً. نكرر وضع الماسك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع. الوسوم

كريم شمع العسل وجل الصبار ، من الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجلد من التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر المزعجة، وينظف المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والزيوت الزائدة، ويمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل البقع الداكنة والتصبغات بشكل رائع، ويحتوي على كمية مناسبة من الماء الذي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم شمع العسل وجل الصبار لبشرة أكثر نضارة وحيوية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم شمع العسل وجل الصبار سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كما يأتي:- ثلاث ملاعق كبيرة من شمع العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من جل الصبار.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم شمع العسل وجل الصبار لبشرة أكثر نضارة وحيوية وهى كما يلي:- نقوم بوضع شمع العسل داخل الفرن، ثم نتركه حتى يذوب تماماً. نخرج شمع العسل من الفرن، ثم نضيف إليه زيت الزيتون وزيت الورد ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف ماء الورد، وجل الصبار للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم شمع العسل وجل الصبار للبشرة يحتوي هذا الكريم على فوائد عظيمة تساعد على حل جميع مشاكل البشرة وهى كالتالي:- يساعد على تبييض البشرة، كما يحميها من الجفاف.

يزيل التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة بشكل رائع.

يمنح البشرة المرونة، كما يعمل على شد ترهلات الجسم في أسرع وقت.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه.

يعطي للبشرة النعومة والترطيب، كما يجعلها تبدو مثل بشرة الأطفال.

يخفي علامات الشيخوخة المبكرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعي التي تعمل على شد وتفتيح البشرة.

يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار.

يساعد على تقشير الشفايف من الجلد الميت ويجعلها تبدو وردية وجميلة. ماسك العسل والقهوة ماسك العسل والقهوة يحتوي هذا الماسك على المكونات التالية:- 2 ملعقة طعام قهوة مطحونة.

3 ملاعق طعام زبادي، أو حليب.

ملعقة طعام عسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يأتي:- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيداً مع بعض. ندلك الخليط على الوجه بحركة دائرية مدة 10 دقائق، ثم نتركه على الوجه حتى يجف تماماً. نقوم بغسل الماسك بالماء البارد جيداً. نكرر وضع الماسك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

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