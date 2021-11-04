كريم الصبار ودقيق الأرز ، من المستحضرات الجميلة التي تجعل مظهر الوجه جميل، ويمنحه النعومة والترطيب شكل رائع، وهو مفيد في علاج الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، ويلعب دور كبير في محاربة الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور، وينظف المسام الواسعة من الدهون والسموم المتراكمة داخلها، كما يحتوي على العديد من العناصر الهامة المفيدة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الصبار ودقيق الأرز السحري لشد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الصبار ودقيق الأرز مكونات كريم الصبار ودقيق الأرز توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. ملعقة كبيرة من النشا. خمس ملاعق كبيرة من جل الصبار. ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار ودقيق الأرز السحري لشد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر علبة كبيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بتقليبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدام يومياً على البشرة لمدة أسبوع كامل وسوف تستمتعين ببشرة بيضاء وصافية تماماً من البثور والحبوب. فوائد كريم الصبار ودقيق الأرز السحري للبشرة هناك العديد من الفوائد الجمالية المعروفة التي يحتوي عليها الالوفيرا سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف. يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بشكل رائع. يمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل البقع الداكنة والتصبغات. يجعل البشرة أكثر نعومة وللمعان ويحافظ عليها من التلف. يساعد على تخفيف الانتفاخات والهالات السوداء حول العين. كما يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس. يخلص البشرة من الدهون الزائدة التي تتراكم داخل المسام. كما يحارب البكتيريا والفطريات التي تعمل على ظهور النمش والبثور السوداء. يحمي البشرة من الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. كما يتغلل داخل المسام بسرعة رهيبة فيعمل على تفتيحها بشكل رائع. الوسوم

كريم الصبار ودقيق الأرز ، من المستحضرات الجميلة التي تجعل مظهر الوجه جميل، ويمنحه النعومة والترطيب شكل رائع، وهو مفيد في علاج الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، ويلعب دور كبير في محاربة الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور، وينظف المسام الواسعة من الدهون والسموم المتراكمة داخلها، كما يحتوي على العديد من العناصر الهامة المفيدة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الصبار ودقيق الأرز السحري لشد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الصبار ودقيق الأرز مكونات كريم الصبار ودقيق الأرز توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. ملعقة كبيرة من النشا. خمس ملاعق كبيرة من جل الصبار. ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار ودقيق الأرز السحري لشد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر علبة كبيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بتقليبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدام يومياً على البشرة لمدة أسبوع كامل وسوف تستمتعين ببشرة بيضاء وصافية تماماً من البثور والحبوب. فوائد كريم الصبار ودقيق الأرز السحري للبشرة هناك العديد من الفوائد الجمالية المعروفة التي يحتوي عليها الالوفيرا سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف. يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بشكل رائع. يمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل البقع الداكنة والتصبغات. يجعل البشرة أكثر نعومة وللمعان ويحافظ عليها من التلف. يساعد على تخفيف الانتفاخات والهالات السوداء حول العين. كما يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس. يخلص البشرة من الدهون الزائدة التي تتراكم داخل المسام. كما يحارب البكتيريا والفطريات التي تعمل على ظهور النمش والبثور السوداء. يحمي البشرة من الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. كما يتغلل داخل المسام بسرعة رهيبة فيعمل على تفتيحها بشكل رائع.

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