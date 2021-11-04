مشروب سحري للقضاء علي أعراض البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء

تزداد نزلات البرد والإنفلونزا مع قدوم شهر الشتاء وذلك نتيجة قيام البعض بتخفيف الملابس وذلك بسبب الشعور بالحرارة نهارا ويفاجئ بالانخفاض الشديد للحرارة ليلا أو نتيجة التعرض لتيار بارد مفاجئ وينصح عادة في حالة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بالإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة وتناول شربة الدجاج والسماح بالعطس وعدم كتمانه وذلك للتخلص من الفيروس المسبب للإنفلونزا ونبين في هذا المقال مشروبات وطرق بسيطة للتغلب علي البرد والإنفلونزا .

الغرغرة بالماء الدافئ للقضاء علي احتقان الحلق

يعتبر التهاب الحلق والحنجرة واحد من أهم الأعراض التي تصاحب نزلات البرد ويمكن التخلص من هذا الالتهاب بعمل غرغرة بالماء الدافئ والملح عدة مرات يوميا أو عمل غرغرة بالماء الدافئ وعصير الليمون أو عمل غرغرة بالماء الدافئ وخل التفاح .

مشروبات للقضاء علي نزلات البرد والإنفلونزا

تعتبر المشروبات الدافئة واحدة من أهم طرق علاج نزلات البرد والإنفلونزا وإليك بعض هذه المشروبات

الشاي الدافئ والليمون .

الماء الدافئ والليمون ويفضل عدم غلي الليمون وذلك للحفاظ علي فيتامين سي الموجود بداخله .

مشروب الزعتر .

مشروب الزنجبيل وقطرات الليمون مع عسل النحل.

الفواكه المستحب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

ينصح في حالة الإصابة بنزلات البرد بتناول الفواكه التي تحتوي علي فيتامين سي بنسبة عالية مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان والجوافة .

المشروب السحري للقضاء علي نزلات البرد والإنفلونزا

يتكون المشروب من مكونين رئيسيين وهما الزنجبيل وعسل النحل الطبيعي وهو مشروب فعال جدا في حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وطريقة إعداده بسيطة جدا وهي كالأتي