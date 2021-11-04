فطائر سريعة للفطور مورقة ومقرمشة بطريقة سهلة وبنكهة لذيذة ومميزة

فطائر سريعة للفطور ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولحشوتها الرائعة والمميزة، ولكن قد تكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر سريعة بدون تخمير للفطور بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر سريعة للفطور بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر سريعة للفطور

تتكون فطائر سريعة للفطور من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

150 جم زبدة مذابة.

10 جم خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

100 مل ماء للخميرة.

180 مل ماء للعجن.

مقادير الحشو

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلث ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شمر.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

80 جم زبدة مذابة.

400 جم زبدة مذابة لدهن العجين.

شمر.

مقادير الوجه

بيضة.

ملعقة صغيرة حليب.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر سريعة للفطور بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه 100 مل من الماء الدافئ والسكر الناعم والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيداً، ثم نترك الوعاء حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه الدقيق، ثم نقوم بعمل تجويف في منتصف الدقيق.

بعد ذلك نضع في المنتصف خليط البيض والمايونيز والزبدة المذابة وخليط الخميرة، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونقلب جيداً بالملعقة.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها حتى تختمر.

ثم نحضر الحشو، نحضر حلة ونضيف إليه الدقيق والملح والفلفل الأسود والشمر والكمون والكركم، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع الحلة على نار هادئة جداً، ثم نقلب باستمرار لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ثم نترك الخليط يبرد قليلاً.

ثم نضيف إليه الزبدة المذابة بالتدريج ونخلطهم جيداً باليد.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى 10 كور متساوية في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق جداً (مع مراعاة فرد الفطائر بنفس الحجم).

ثم نضع الفطائر فوق بعض، مع دهن كل فطيرة بالزبدة المذابة، نرش عليها القليل من الشمر

بعد ذلك نلف الفطائر رول، ثم نقطع الرول إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك نقوم بتجويف كل قطعة، وحشوها بمقدار ملعقة كبيرة من الحشو، ثم نغلقها جيداً ونكورها، ثم نفردها باليد قليلاً.