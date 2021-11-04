وصفة الشاي الأسود للشعر وأهم فوائده للشعر

فوائد الشاي الأسود للشعر، الشاي الأسود واحد من أشهر المشروبات في العالم لمذاقه المميز ولكن مؤخرًا أصبح مجال استخدام الشاي الأسود أكبر من ذي قبل حيث يستخدم في العناية بالشعر وملمسه إذ أن الشاي الأسود به خصائص علاجية وعناصر طبيعية تحسن من الشعر وطبيعته وفقًا للكثير من التجارب الشخصية ونحن نوضح لكم فيما يأتي فوائد الشاي الأسود للشعر وكيفية استخدامه للاستفادة منه.

الشاي الأسود وفوائده للشعر والعناية به

من أهم مكونات الشاي الأسود هي مضادات الأكسدة ومادة الكافيين وتعتبر تلك المواد هي الأهم على الإطلاق مع بعض العناصر الغذائية الأخرى للعناية بالشعر وتأتي فوائد الشاي الأسود للشعر كالتالي:

منع تساقط الشعر

الكافيين الموجود في الشاي الأسود يقلل إفراز هرمون تساقط الشعر لدى المصابين بالثعلبة والذي يقلل نشاط الدورة الدموية وبالتالي ضعف البصيلات وتساقط الشعر لهذا يساعد الشاي الأسود في تقوية البصيلات وتحفيز عملية نمو الشعر.

تعزيز لون الشعر الطبيعي

يحتوي الشاي الأسود على أنواع هامة من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الجذور الحرة وبعضها يقوم بدوره في تعزيز لون الشعر وإخفاء البصيلات رمادية اللون وهذه المواد هي المسئولة عن لون الشاي الداكن لهذا ينصح باستخدام الشاي الأسود لغسل الشعر مرات متكررة للحصول على اللون الداكن وبالتالي عن سقوط الضوء على الشعر يظهر الشعر لامعًا وناعمًا.

طريقة استخدام الشاي الأسود للشعر

بعد معرفة الآثار الإيجابية من الشاي الأسود على الشعر نعرفكم على طريقة الاستخدام الآن وهي: