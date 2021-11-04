بحبتين من البيض اصنعي أحلى كيكة شكولاتة هشة بطعم رائع ومذاق مختلف

كيكة الشكولاتة نوع من أنواع الكيك المشهورة والمعروفة لدي الجميع، وهي من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، ويعرف عن الشكولاتة أنها تعالج الاكتئاب وتحسن من المزاج والحالة النفسية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكيكة الهشة في المنزل، وكثير من الأمهات يردن تحضير كيك هش ولذيذ مثل الخارج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل.

مقادير عمل كيكة الشكولاتة الهشة

تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-