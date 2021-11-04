اصنعي بنفسك خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة في 20 دقيقة بالمنزل

مسام الوجه الواسعة ، من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه أغلب السيدات والفتيات، فهي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، وتسبب تراكم الدهون والفطريات داخلها، ولكن هذه الخلطة سوف تساعدك على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجهك، نظراً لخصائصها الفعالة في تضيق المسام وشد البشرة، كما تحتوي على مواد طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، وتمنح البشرة النضارة والنعومة من أول مرة، وهى من أروع الخلطات التي تساعد على توحيد لون البشرة، وتزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة مكونات خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة تحتوي على الخلطة على بعض المكونات البسيطة التي توجد في جميع المنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- بياض بيضة. ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر طبق ونقوم بخفق بياض البيضة جيداً حتى يصبح مثل الرغوة.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون، وملعقة الشبه ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وعمل حمام من البخار للوجه حتى تتفتح المسام.

نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه بالتساوي ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى تجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد مع تمرير مكعب من الثلج على الوجه حتى نغلق المسام جيداً. فوائد الشبه وعصير الليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي تحتوي عليها الخلطة وهى كما يلي:- تمنح البشرة النضارة والنعومة وتحافظ على ترطيبها. تنقي البشرة من البثور السوداء والحبوب التي تشوه مظهر الوجه. تغلق المسام الوجه بشكل رائع ولا تحتوي على مواد كيمائية ضارة. تقلل من الإفرازات والدهون والزيوت التي تتراكم داخل المسام. كما تزيل التجاعيد وعلامات تقدم العمر بشكل رائع. تعطي للبشرة المرونة والحيوية وتجعلها مشدود وجميلة. كما تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار. ماسك الليمون والنشا لتفيح البشرة نحضر طبق ونضع ملعقتين من النشا، ونضيف إليهم القليل من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض. نفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بفركه بواسطة اليد حتى نزيل الاسمرار بالكامل. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام الواسعة، نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع. ماسك الليمون والنشا لتفيح البشرة الوسوم

مسام الوجه الواسعة ، من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه أغلب السيدات والفتيات، فهي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، وتسبب تراكم الدهون والفطريات داخلها، ولكن هذه الخلطة سوف تساعدك على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجهك، نظراً لخصائصها الفعالة في تضيق المسام وشد البشرة، كما تحتوي على مواد طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، وتمنح البشرة النضارة والنعومة من أول مرة، وهى من أروع الخلطات التي تساعد على توحيد لون البشرة، وتزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة مكونات خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة تحتوي على الخلطة على بعض المكونات البسيطة التي توجد في جميع المنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- بياض بيضة. ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة تضيق مسام الوجه الواسعة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر طبق ونقوم بخفق بياض البيضة جيداً حتى يصبح مثل الرغوة.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون، وملعقة الشبه ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وعمل حمام من البخار للوجه حتى تتفتح المسام.

نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه بالتساوي ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى تجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد مع تمرير مكعب من الثلج على الوجه حتى نغلق المسام جيداً. فوائد الشبه وعصير الليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي تحتوي عليها الخلطة وهى كما يلي:- تمنح البشرة النضارة والنعومة وتحافظ على ترطيبها. تنقي البشرة من البثور السوداء والحبوب التي تشوه مظهر الوجه. تغلق المسام الوجه بشكل رائع ولا تحتوي على مواد كيمائية ضارة. تقلل من الإفرازات والدهون والزيوت التي تتراكم داخل المسام. كما تزيل التجاعيد وعلامات تقدم العمر بشكل رائع. تعطي للبشرة المرونة والحيوية وتجعلها مشدود وجميلة. كما تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار. ماسك الليمون والنشا لتفيح البشرة نحضر طبق ونضع ملعقتين من النشا، ونضيف إليهم القليل من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض. نفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بفركه بواسطة اليد حتى نزيل الاسمرار بالكامل. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام الواسعة، نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع. ماسك الليمون والنشا لتفيح البشرة

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