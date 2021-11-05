طريقة عمل كباب الباذنجان باللحمة بطريقة رائعة ومختلفة تنال إعجابكم

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طريقة عمل كباب الباذنجان ذو الرائحة المذهلة باللحمة الضاني، تعد هذه الأكلة من الأكلات السمينة اللذيذة ومعظم الناس يقوم بعملها بدون باذنجان، ولا يعرف هذه الطريقة المختلفة ولكن عند القيام بتجربتها يكررونها كثيراً بدون تردد، فهي تتكون من مجموعة من المكونات كالباذنجان واللحمة والفلفل الأحمر والأخضر والبصل وغيرهم، وتختلف طريقة الطهي من مكان لآخر وفي هذه الطريقة يتم شوي الباذنجان واللحم على الفحم ثم ندخلها بعد ذلك بالخضار الفرن، فهيا بنا نعرض لكم مشاهدينا الأعزاء مكونات عمل كباب الباذنجان وطريقة تحضيره بالتفصيل عبر موقعنا المحترف موقع ثقفني.مكونات عمل كباب الباذنجان
كباب الباذنجان يعد واحد من الأنواع المتعددة لعمل الكباب لذلك سوف نقدم مكونات عمله من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:
- كيلو جرام من اللحمة الضاني ( مخلوطة بقليل من الدهن ).
- ٦ حبات من الباذنجان ( الأسود الطويل ).
- ربع ملعقة صغيرة من بهار الدقة.
- ربع كوب من الصنوبر المقلي.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف قالب من جبنة الحلوم المقطعة إلى شرائح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلبي.
- الفلفل الأسود ( ربع ملعقة صغيرة ).
مكونات التقلية
- ٢ حبة من الفلفل الأحمر الحلو المقطع إلى شرائح.
- رشة من بهار الدقة.
- ٤ حبات من البصل الأبيض المقطع إلى شرائح.
- ٥٠ جرام من دهن الأغنام الذائب.
- ٢ حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع.
تعد طريقة تحضير هذه الأكلة مختلفة وتتميز بطعم جنان والآن سوف نتحدث عن الطريقة وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونقوم بإذابة الدهنة بها ونقلبها حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- ثم نضيف عليها شرائح الفلفل الأخضر والأحمر والبصل ورشة من البهار والملح، ونقلبهم مع بعض حتى تذبل جميع المكونات.
- نقوم بتتبيل اللحمة بالملح والبهار والفلفل الأحمر الحلبي ونقطعها إلى مكعبات.
- بعد ذلك نغسل حبات الباذنجان ونقسم كل حبة إلى خمس قطع.
- نحضر أسياخ خشبية ونضع بها قطعة من الباذنجان وفوقها قطعة من الكباب ونكمل بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
- ثم نشعل كمية الفحم للشوي ونضع عليه الأسياخ ونشويها حتى تصبح اللحمة شبه ناضجة.
- نقوم بتحضير صينية ونضع بها الكباب ثم نضع من فوقه تقلية الخضار مع قليل من الماء.
- نغطي الصينية بورق الألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٠ دقائق.
- بعد ذلك نقطع قالب الحلوم إلى شرائح سميكة ونشويها على الفحم.
- بعد أن ينضج اللحم نقوم بتزيين طبق التقديم بشرائح الحلوم والصنوبر ورشة من بهار الدقة.
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طريقة عمل كباب الباذنجان ذو الرائحة المذهلة باللحمة الضاني، تعد هذه الأكلة من الأكلات السمينة اللذيذة ومعظم الناس يقوم بعملها بدون باذنجان، ولا يعرف هذه الطريقة المختلفة ولكن عند القيام بتجربتها يكررونها كثيراً بدون تردد، فهي تتكون من مجموعة من المكونات كالباذنجان واللحمة والفلفل الأحمر والأخضر والبصل وغيرهم، وتختلف طريقة الطهي من مكان لآخر وفي هذه الطريقة يتم شوي الباذنجان واللحم على الفحم ثم ندخلها بعد ذلك بالخضار الفرن، فهيا بنا نعرض لكم مشاهدينا الأعزاء مكونات عمل كباب الباذنجان وطريقة تحضيره بالتفصيل عبر موقعنا المحترف موقع ثقفني.مكونات عمل كباب الباذنجان
كباب الباذنجان يعد واحد من الأنواع المتعددة لعمل الكباب لذلك سوف نقدم مكونات عمله من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:
- كيلو جرام من اللحمة الضاني ( مخلوطة بقليل من الدهن ).
- ٦ حبات من الباذنجان ( الأسود الطويل ).
- ربع ملعقة صغيرة من بهار الدقة.
- ربع كوب من الصنوبر المقلي.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف قالب من جبنة الحلوم المقطعة إلى شرائح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلبي.
- الفلفل الأسود ( ربع ملعقة صغيرة ).
مكونات التقلية
- ٢ حبة من الفلفل الأحمر الحلو المقطع إلى شرائح.
- رشة من بهار الدقة.
- ٤ حبات من البصل الأبيض المقطع إلى شرائح.
- ٥٠ جرام من دهن الأغنام الذائب.
- ٢ حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع.
تعد طريقة تحضير هذه الأكلة مختلفة وتتميز بطعم جنان والآن سوف نتحدث عن الطريقة وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونقوم بإذابة الدهنة بها ونقلبها حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- ثم نضيف عليها شرائح الفلفل الأخضر والأحمر والبصل ورشة من البهار والملح، ونقلبهم مع بعض حتى تذبل جميع المكونات.
- نقوم بتتبيل اللحمة بالملح والبهار والفلفل الأحمر الحلبي ونقطعها إلى مكعبات.
- بعد ذلك نغسل حبات الباذنجان ونقسم كل حبة إلى خمس قطع.
- نحضر أسياخ خشبية ونضع بها قطعة من الباذنجان وفوقها قطعة من الكباب ونكمل بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
- ثم نشعل كمية الفحم للشوي ونضع عليه الأسياخ ونشويها حتى تصبح اللحمة شبه ناضجة.
- نقوم بتحضير صينية ونضع بها الكباب ثم نضع من فوقه تقلية الخضار مع قليل من الماء.
- نغطي الصينية بورق الألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٠ دقائق.
- بعد ذلك نقطع قالب الحلوم إلى شرائح سميكة ونشويها على الفحم.
- بعد أن ينضج اللحم نقوم بتزيين طبق التقديم بشرائح الحلوم والصنوبر ورشة من بهار الدقة.
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