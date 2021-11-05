طريقة عمل كباب الباذنجان باللحمة بطريقة رائعة ومختلفة تنال إعجابكم

طريقة عمل كباب الباذنجان ذو الرائحة المذهلة باللحمة الضاني، تعد هذه الأكلة من الأكلات السمينة اللذيذة ومعظم الناس يقوم بعملها بدون باذنجان، ولا يعرف هذه الطريقة المختلفة ولكن عند القيام بتجربتها يكررونها كثيراً بدون تردد، فهي تتكون من مجموعة من المكونات كالباذنجان واللحمة والفلفل الأحمر والأخضر والبصل وغيرهم، وتختلف طريقة الطهي من مكان لآخر وفي هذه الطريقة يتم شوي الباذنجان واللحم على الفحم ثم ندخلها بعد ذلك بالخضار الفرن، فهيا بنا نعرض لكم مشاهدينا الأعزاء مكونات عمل كباب الباذنجان وطريقة تحضيره بالتفصيل عبر موقعنا المحترف موقع ثقفني.

مكونات عمل كباب الباذنجان

كباب الباذنجان يعد واحد من الأنواع المتعددة لعمل الكباب لذلك سوف نقدم مكونات عمله من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:

كيلو جرام من اللحمة الضاني ( مخلوطة بقليل من الدهن ).

٦ حبات من الباذنجان ( الأسود الطويل ).

ربع ملعقة صغيرة من بهار الدقة.

ربع كوب من الصنوبر المقلي.

نصف ملعقة من الملح.

نصف قالب من جبنة الحلوم المقطعة إلى شرائح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلبي.

الفلفل الأسود ( ربع ملعقة صغيرة ).

مكونات التقلية

٢ حبة من الفلفل الأحمر الحلو المقطع إلى شرائح.

رشة من بهار الدقة.

٤ حبات من البصل الأبيض المقطع إلى شرائح.

٥٠ جرام من دهن الأغنام الذائب.

٢ حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه الأكلة مختلفة وتتميز بطعم جنان والآن سوف نتحدث عن الطريقة وهي كالتالي: