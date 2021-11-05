طريقة عمل الفلافل السعودي اللذيذة زي المحلات وبأقل التكلفة

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الفلافل السعودي ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في العالم ويقبل عليها الكثير في الصباح، حيث أنها عند تناولها تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتختلف طريقة تحضيرها واسمها من مكان إلى أخر، وتعتبر من الوجبات الغنية بالبروتينات والفيتامينات، وتعتبر غنية بالكالسيوم والألياف المفيدة للجسم، ويمكن عملها بالقول أو الحمص على حسب الإمكانيات المتوفرة في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الفلافل السعودي
تحتوي الفلافل السعودي على بعض المكونات الرئيسية التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو غرام من الحمص.
- 4 فصوص من الثوم.
- نصف كوب من الزنجبيل المطحون.
- 2 ملعقة صغيرة من بهارات الفلافل.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- بيضة كبيرة.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- رشة من الكمون المطحون.
- كوب من الزيت للقلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بنقع الحمص لمدة يوم كامل م نقوم بطحنه مع الثوم جيداً حتى يصبح خليط متماسك.
- نضيف بعد ذلك الملح والبيكنج صودا والزنجبيل والبهارات والبيض والبقدونس والكمون والكزبرة ونخلط المكونات معاً جيداً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونتركها حتي يسخن الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اقراص ونضعها في طبق السمسم ثم نقوم بوضعها في الزيت ونقلبها حتى تتحمر.
- نخرج الأقراص من الزيت ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
فوائد الحمص للجسم
هناك بعض الملاحظات المفيدة للجسم عند تناول الحمص وهي كالتالي:-
- يقوم الحمص على الشعور بالامتلاء دائما عند تناوله.
- يعمل على تقليل معدل السكر في الدم والتحكم فيه ويعمل على إبطاء امتصاص السكريات.
- تساعد على تعزيز البكتيريا المفيدة في الجسم التي تعمل على الحفاظ على الجسم من الإصابة بالسمنة أو السكري.
- يعمل على توفير نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من التشوهات والعيب الخلقي.
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الفلافل السعودي ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في العالم ويقبل عليها الكثير في الصباح، حيث أنها عند تناولها تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتختلف طريقة تحضيرها واسمها من مكان إلى أخر، وتعتبر من الوجبات الغنية بالبروتينات والفيتامينات، وتعتبر غنية بالكالسيوم والألياف المفيدة للجسم، ويمكن عملها بالقول أو الحمص على حسب الإمكانيات المتوفرة في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الفلافل السعودي
تحتوي الفلافل السعودي على بعض المكونات الرئيسية التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو غرام من الحمص.
- 4 فصوص من الثوم.
- نصف كوب من الزنجبيل المطحون.
- 2 ملعقة صغيرة من بهارات الفلافل.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- بيضة كبيرة.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- رشة من الكمون المطحون.
- كوب من الزيت للقلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بنقع الحمص لمدة يوم كامل م نقوم بطحنه مع الثوم جيداً حتى يصبح خليط متماسك.
- نضيف بعد ذلك الملح والبيكنج صودا والزنجبيل والبهارات والبيض والبقدونس والكمون والكزبرة ونخلط المكونات معاً جيداً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونتركها حتي يسخن الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اقراص ونضعها في طبق السمسم ثم نقوم بوضعها في الزيت ونقلبها حتى تتحمر.
- نخرج الأقراص من الزيت ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
فوائد الحمص للجسم
هناك بعض الملاحظات المفيدة للجسم عند تناول الحمص وهي كالتالي:-
- يقوم الحمص على الشعور بالامتلاء دائما عند تناوله.
- يعمل على تقليل معدل السكر في الدم والتحكم فيه ويعمل على إبطاء امتصاص السكريات.
- تساعد على تعزيز البكتيريا المفيدة في الجسم التي تعمل على الحفاظ على الجسم من الإصابة بالسمنة أو السكري.
- يعمل على توفير نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من التشوهات والعيب الخلقي.
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