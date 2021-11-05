طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت زي الجاهز بالضبط وبمكونات موجودة في بيتك

لانشون الفراخ، يعتبر اللانشون هو من أهم الواجبات والتي يحبها الجميع نظرا لطعمه الشهي اللذيذ كما أنه يمكن عمله بأكثر من طريقة باللحمة أو الزيتون او الفراخ ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل لانشون الفراخ. طريقة عمل لانشون الفراخ المكوّنات نصف كيلوغرام من فيليه صدور الدجاج.

رشة من الببريكا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

ملعقتان من الدقيق.

ثماني قطع من جبنة المثلثات.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

ست بيضات. مكوّنات الحشوة: جزر مقطع.

حبات من الزيتون الخالي من النواة. طريقة التحضير: نقوم بفرم صدور الدجاج في الكبة ثم نقوم بإضافة اليها باقي المكونات ونقوم بخلطهم جيداً.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على ورق القصدير ثم نقوم بلفها على شكل رول ثمّ وضعها في ماء مغلي حتّى تتماسك وتنتفخ، ثم نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بوضعها في الثلاجة. لانشون الفراخ مع الجبن المكوّنات نصف كيلوغرام من أوراك أو صدور الدجاج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

بيضتان ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ثلاث قطع من جبنة المثلثات.

كمية قليلة من الملح

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الهال المطحون.

زيتون أخضر أو فلفل أسود حبوب للحشو. طريقة التحضير: نقوم بفرم الدجاج في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بإضافة جميع التوابل السابقة وضربها جيداً حتى تختلط تماماً، ثم نقوم بإضافة البيض والزيت والعسل والجبن ثم نقوم بضربها مرة أخرى حتى يمتزجوا معاً.

ثم نقوم بإضافة الدقيق مع الاستمرار في الضرب.

ثم نقوم بوضع الخليط على ورق زبدة ثم نقوم بوضع الحشوة حسب الرغبة، ثم نقوم بلفها على شكل اسطواني ونقوم بغلقه جيداً من الجانبين، ثم نقوم بلف ورق الزبدة بورق القصدير

ثم وضع هذا الرول في صينية صغيرة ثم نقوم بوضعها في صينية أكبر مع وضع فوطة حتى ينضج اللانشون ملئ البايركس الكبير بالماء المغلي حتّى المنتصف، ثم نقوم بإدخاله الى الفرن ونتركه لمدة ساعة ونصف، ثم نتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإدخاله الثلاجة. طريقة عمل لانشون الفراخ المكوّناتمكوّنات الحشوة:طريقة التحضير:لانشون الفراخ مع الجبن المكوّناتطريقة التحضير: الوسوم

لانشون الفراخ، يعتبر اللانشون هو من أهم الواجبات والتي يحبها الجميع نظرا لطعمه الشهي اللذيذ كما أنه يمكن عمله بأكثر من طريقة باللحمة أو الزيتون او الفراخ ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل لانشون الفراخ. طريقة عمل لانشون الفراخ المكوّنات نصف كيلوغرام من فيليه صدور الدجاج.

رشة من الببريكا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

ملعقتان من الدقيق.

ثماني قطع من جبنة المثلثات.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

ست بيضات. مكوّنات الحشوة: جزر مقطع.

حبات من الزيتون الخالي من النواة. طريقة التحضير: نقوم بفرم صدور الدجاج في الكبة ثم نقوم بإضافة اليها باقي المكونات ونقوم بخلطهم جيداً.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على ورق القصدير ثم نقوم بلفها على شكل رول ثمّ وضعها في ماء مغلي حتّى تتماسك وتنتفخ، ثم نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بوضعها في الثلاجة. لانشون الفراخ مع الجبن المكوّنات نصف كيلوغرام من أوراك أو صدور الدجاج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

بيضتان ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ثلاث قطع من جبنة المثلثات.

كمية قليلة من الملح

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الهال المطحون.

زيتون أخضر أو فلفل أسود حبوب للحشو. طريقة التحضير: نقوم بفرم الدجاج في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بإضافة جميع التوابل السابقة وضربها جيداً حتى تختلط تماماً، ثم نقوم بإضافة البيض والزيت والعسل والجبن ثم نقوم بضربها مرة أخرى حتى يمتزجوا معاً.

ثم نقوم بإضافة الدقيق مع الاستمرار في الضرب.

ثم نقوم بوضع الخليط على ورق زبدة ثم نقوم بوضع الحشوة حسب الرغبة، ثم نقوم بلفها على شكل اسطواني ونقوم بغلقه جيداً من الجانبين، ثم نقوم بلف ورق الزبدة بورق القصدير

ثم وضع هذا الرول في صينية صغيرة ثم نقوم بوضعها في صينية أكبر مع وضع فوطة حتى ينضج اللانشون ملئ البايركس الكبير بالماء المغلي حتّى المنتصف، ثم نقوم بإدخاله الى الفرن ونتركه لمدة ساعة ونصف، ثم نتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإدخاله الثلاجة. طريقة عمل لانشون الفراخ المكوّناتمكوّنات الحشوة:طريقة التحضير:لانشون الفراخ مع الجبن المكوّناتطريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت زي الجاهز بالضبط وبمكونات موجودة في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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