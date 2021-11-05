عمل صابونة القهوة للكلف والبقع الداكنة

عمل صابونة القهوة التي تساعد علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وتخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري. ويعتبر صابون القهوة نوع من انواع الصابون الذي يساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من اي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية ويعطيكي جسم نحيف ومتناسق ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل صابونة القهوة الرهيب في حل جميع مشاكل البشرة وتوحيد لونها من اول استعمال بفضل الله2021.

مكونات عمل صابونة القهوة في المنزل للحصول علي بشرة صافية ومميزة

سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل الصابون بمكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل تساعدكم علي تنظيف البشرة. شد الجسم وهي كما يلي:-

معلقتين من القهوة.

كوب صغير من زيت الزيتون.

معلقتين من الزنجبيل.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

معلقتين من القرنفل المطحون.

نصف كوب من ماء الورد.

صابونة جلسرين.

معلقتين من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط وأسهل طريقة لتحضير صابونة القهوة في المنزل بخطوات سهلة للغاية للحصول علي بشرة صافية وجسم جميل وهي كالتالي:-