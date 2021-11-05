عمل صابونة القهوة للكلف والبقع الداكنة

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عمل صابونة القهوة التي تساعد علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وتخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري. ويعتبر صابون القهوة نوع من انواع الصابون الذي يساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من اي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية ويعطيكي جسم نحيف ومتناسق ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل صابونة القهوة الرهيب في حل جميع مشاكل البشرة وتوحيد لونها من اول استعمال بفضل الله2021.مكونات عمل صابونة القهوة في المنزل للحصول علي بشرة صافية ومميزة
سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل الصابون بمكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل تساعدكم علي تنظيف البشرة. شد الجسم وهي كما يلي:-
- معلقتين من القهوة.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
- معلقتين من الزنجبيل.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- معلقتين من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- صابونة جلسرين.
- معلقتين من الشوفان المطحون.
سوف نتعرف علي أبسط وأسهل طريقة لتحضير صابونة القهوة في المنزل بخطوات سهلة للغاية للحصول علي بشرة صافية وجسم جميل وهي كالتالي:-
- نحصر طبق ثم نقوم ببشر الصابونة بداخله ونضيف عليها ما الورد ونغطيهم ونتركهم لمدة ليلة كاملة حتي يذوب الصابون.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضعه علي النار ثم نضيف خليط الصابون وماء الورد علي نار هادية.
- ثم نضيف عليهم القهوة والزنجبيل والشوفان والفلفل الاسود وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.
- ننتظر حتي تظهر فقاعات في الوعاء نقوم بطفي النار ونصب الخليط في القالب الخاص بكم لصنع الصابون وتتركه حتي يبرد.
- ثم نستخدم الصابون عند الاستحمام ويجب ان يكون الحمام به بخار كثير ودافئ حتي يساعدكم علي مفعول الصابون في تنظيف البشرة.
- نقوم بدهن الصابون في الاماكن المراد شدها وتنحفها في الجسم وتنظفها وتنعيمها وإزالة البقع الداكنة من البشرة وجميع مشاكل البشرة.
- ثم نستمر في التدليك بالصابون لمدة 15 دقيقة وثم نغسل الصابون بالماء جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر فقط.
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عمل صابونة القهوة التي تساعد علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وتخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري. ويعتبر صابون القهوة نوع من انواع الصابون الذي يساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من اي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية ويعطيكي جسم نحيف ومتناسق ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل صابونة القهوة الرهيب في حل جميع مشاكل البشرة وتوحيد لونها من اول استعمال بفضل الله2021.مكونات عمل صابونة القهوة في المنزل للحصول علي بشرة صافية ومميزة
سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل الصابون بمكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل تساعدكم علي تنظيف البشرة. شد الجسم وهي كما يلي:-
- معلقتين من القهوة.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
- معلقتين من الزنجبيل.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- معلقتين من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- صابونة جلسرين.
- معلقتين من الشوفان المطحون.
سوف نتعرف علي أبسط وأسهل طريقة لتحضير صابونة القهوة في المنزل بخطوات سهلة للغاية للحصول علي بشرة صافية وجسم جميل وهي كالتالي:-
- نحصر طبق ثم نقوم ببشر الصابونة بداخله ونضيف عليها ما الورد ونغطيهم ونتركهم لمدة ليلة كاملة حتي يذوب الصابون.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضعه علي النار ثم نضيف خليط الصابون وماء الورد علي نار هادية.
- ثم نضيف عليهم القهوة والزنجبيل والشوفان والفلفل الاسود وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.
- ننتظر حتي تظهر فقاعات في الوعاء نقوم بطفي النار ونصب الخليط في القالب الخاص بكم لصنع الصابون وتتركه حتي يبرد.
- ثم نستخدم الصابون عند الاستحمام ويجب ان يكون الحمام به بخار كثير ودافئ حتي يساعدكم علي مفعول الصابون في تنظيف البشرة.
- نقوم بدهن الصابون في الاماكن المراد شدها وتنحفها في الجسم وتنظفها وتنعيمها وإزالة البقع الداكنة من البشرة وجميع مشاكل البشرة.
- ثم نستمر في التدليك بالصابون لمدة 15 دقيقة وثم نغسل الصابون بالماء جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر فقط.
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