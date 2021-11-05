طريقة عمل المعصوب السعودي بالموز والعسل بطعم شهى

طريقة عمل المعصوب السعودي يعتبر من الوصفات اللذيذة والمغذية جدا والغنية بالمكونات الغذائية المفيدة الصحية وذلك لاحتواء الوصفة على اللبن الغنى بالكاليسوم والموز، حيث انه مصدر للطاقة التي يحتاجها الجسم، ولاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ويحلى بالعسل الذي يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من الأمراض، حيث أن وصفة المعصوب من الأكلات الشعبية المشهورة والمتعارف عليها في المطبخ السعودي، حيث أنها من الوصفات الغنية بالفوائد الصحية لاحتوائها على المواد الغذائية الضرورية للجسم والسهلة في تحضيرها في المنزل ويتم ذلك بتباع الخوات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على طعم مميز وشهى كما يمكن التعرف على افضل طريقة لعمل المعمول السعودي وسيتم التوضيح من خلال ثقفني عن طريقة عمل المعصوب السعودي وطريقة تحضير المعصوب السعودي وكيفية تسوية المعصوب السعودي. طريقة عمل المعصوب السعودي طريقة عمل المعصوب السعودي المقادير ½ 1 كوب (195 جم) دقيق أسمر.

كوب (240 مل) حليب دافئ أو ماء دافئ.

½ كوب (100 جم) قشدة (قشطه).

¼ كوب (60 جم) عسل. ¼ كوب (50 جم) زبد أو سمن ذائب.

ملعقة كبيرة (12.5 جم) سكر.

3 ثمرات موز متوسطة الحجم.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بيكنج باودر. طريقة تحضير المعصوب القيام بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر والسكر في بوله عميقة كبيرة ثم يتم إضافة الحليب تدريجيا. ثم يتم العجن بيديكى حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك. القيام بتقسيم العجين إلى أربع كرات متساوية الحجم. ثم يتم وضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ثم تغلفيها بكيس أو ورق بلاستيك وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. القيام بدهن كل كرة بالقليل من الزيت ثم يتم فردها بأداة فرد العجين النشابة على شكل دوائر رقيقة. كيفية تسوية المعصوب القيام بتسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم ادهنيها بالقليل من الزيت.

القيام بوضع كل دائرة في المقلاة وتركها لمدة دقيقتين حتى تنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى واتركيها لمدة دقيقتين.

يتم وضع الموز والخبز والزبد ونصف كمية العسل في محضر الطعام ولا يتم هرسه جيدا.

القيام بوضع المعصوب في طبق التقديم وزينيه بباقي العسل والقشدة وقدميه على وجبة الفطور لأسرتك وبذلك تكوني صنعتي وجبة غذائية مفيدة بطعم مميز وشهى. طريقة تحضير المعصوبكيفية تسوية المعصوب الوسوم

طريقة عمل المعصوب السعودي يعتبر من الوصفات اللذيذة والمغذية جدا والغنية بالمكونات الغذائية المفيدة الصحية وذلك لاحتواء الوصفة على اللبن الغنى بالكاليسوم والموز، حيث انه مصدر للطاقة التي يحتاجها الجسم، ولاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ويحلى بالعسل الذي يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من الأمراض، حيث أن وصفة المعصوب من الأكلات الشعبية المشهورة والمتعارف عليها في المطبخ السعودي، حيث أنها من الوصفات الغنية بالفوائد الصحية لاحتوائها على المواد الغذائية الضرورية للجسم والسهلة في تحضيرها في المنزل ويتم ذلك بتباع الخوات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على طعم مميز وشهى كما يمكن التعرف على افضل طريقة لعمل المعمول السعودي وسيتم التوضيح من خلال ثقفني عن طريقة عمل المعصوب السعودي وطريقة تحضير المعصوب السعودي وكيفية تسوية المعصوب السعودي. طريقة عمل المعصوب السعودي طريقة عمل المعصوب السعودي المقادير ½ 1 كوب (195 جم) دقيق أسمر.

كوب (240 مل) حليب دافئ أو ماء دافئ.

½ كوب (100 جم) قشدة (قشطه).

¼ كوب (60 جم) عسل. ¼ كوب (50 جم) زبد أو سمن ذائب.

ملعقة كبيرة (12.5 جم) سكر.

3 ثمرات موز متوسطة الحجم.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بيكنج باودر. طريقة تحضير المعصوب القيام بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر والسكر في بوله عميقة كبيرة ثم يتم إضافة الحليب تدريجيا. ثم يتم العجن بيديكى حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك. القيام بتقسيم العجين إلى أربع كرات متساوية الحجم. ثم يتم وضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ثم تغلفيها بكيس أو ورق بلاستيك وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. القيام بدهن كل كرة بالقليل من الزيت ثم يتم فردها بأداة فرد العجين النشابة على شكل دوائر رقيقة. كيفية تسوية المعصوب القيام بتسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم ادهنيها بالقليل من الزيت.

القيام بوضع كل دائرة في المقلاة وتركها لمدة دقيقتين حتى تنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى واتركيها لمدة دقيقتين.

يتم وضع الموز والخبز والزبد ونصف كمية العسل في محضر الطعام ولا يتم هرسه جيدا.

القيام بوضع المعصوب في طبق التقديم وزينيه بباقي العسل والقشدة وقدميه على وجبة الفطور لأسرتك وبذلك تكوني صنعتي وجبة غذائية مفيدة بطعم مميز وشهى. طريقة تحضير المعصوبكيفية تسوية المعصوب

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