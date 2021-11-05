سحر مفعول كريم النشا وزيت جونسون لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة هتخليكي قمر 14

تبحث الكثير من الفتيات علي العديد من الوصفات لتفتيح البشرة، حيث تعد البشرة البيضاء سر سعادة كل فتاة وتحلم الكثير من هؤلاء الفتيات للوصول إلي هذه الدرجة الفاتحة وتصبح مثل الحليب، حيث يعاني غالبية الفتيات من مشكلة إسمرار الوجه وظهور بعض البقع الداكنة علي البشرة، كل هذه المشكلات تبدو بشكل غير مرغوب وتسبب لهم الكثير من الإحراج وكذلك تسبب الكثير من الضيق النفسي والاضطراب الشديد، وكل هذه الأسباب جعلتهم يلجأون إلي إستخدام بعض خلطات الكريمات الكيميائيه لتفتيح البشرة، والبعض الأخر يلجأون إلي عمل بعض العمليات التجميلية في بعض المراكز الغالية.

وكل هذه الحلول تعمل علي تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال، ولكن لايعلمون أن هذه النتيجة لها عواقب وخيمة تعمل علي الضرر بالبشرة عن طريق تكوين سرطانات تحت الجلد، مع انتهاء مفعولها بعد مرور الوقت، ولكن الكثير يتجاهل الإستخدامات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتعمل علي تغذيتها وتوحيد لونها وزوال البقع الداكنة بها كل هذا يمكن القضاء عليه بإستخدام خلطة النشا مع زيت الجونسون في أقل وقت وتكلفة، تجعلكي هذه الخلطة تحصلين علي بشرة نضرة ومشرقة وبيضاء كالحليب، ونتيجة لهذه الأسباب سوف نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل خلطة النشا مع زيت الجونسون.

خلطة النشا وزيت جونسون لتبييض الوجه

المكونات

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الجونسون.

نحضر بطبق صغير ونقوم بتنظيف جيدا قبل وضع الخلطة السحرية المستخدمة في تفتيح الوجه.

ثم نضيف إليه، ملعقتين كبيرتين من النشا، ونضيف إليها ملعقة كبيرة واحدة من زيت الجونسون.

بعد إضافة المكونين في الطبق، نقوم بخلطهم جيدا لكي يتجانسوا المكونين مع بعضهما.

ثم نقوم بغسل الوجه قبل وضع الخلطة بالغسول المناسب الذي تستخدمينه، ثم ننشفه بقطعه من القطن الرطب علي البشرة.

ثم نضع الخلطة التي قومنا بتحضيرها ونضعها علي البشرة، ونتركها على البشرة لمدة من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة.

بعد مرور الوقت، نغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا من هذه الخلطة، ثم ننشفها جيدا من الماء.

نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين إسبوعيا، وللحصول علي نتائج أفضل و أسرع تكرر لمدة ثلاث مرات إسبوعيا، وتلاحظين النتيجة وتتمتعي ببشرة بيضاء ونضرة ومشرقة خلال إسبوعين فقط.

طريقة التحضير