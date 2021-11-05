استمتعي برائحة منزل منعشة كيف تجعلين رائحة منزلك منعشة وجميلة طوال الوقت. عادة ما نحلم أن يكون منزلنا ذو رائحة منعشة طوال اليوم. فالرائحة الحميلة تجعلنا نحب منزلنا أكثر، وتزيد من إحساسنا بالراحة والاسترخاء. وأيضا ترفع من الرغبة على العودة إلى منزلنا حيث يعتبر أكثر نا يزيد من راحتنا. وكذلك نظافة البيت والرائحه المنعشة له تعمل على رفع الطاقة الإيجابية داخل المنزل. كما إنها تزيد من الإحساس بالسعادة. ولذلك فسوف نقوم اليوم بتوضيح بعض النصائح المهمة لإعطاء منزلك الرائحة المنعشة دائما.

استمتعي برائحة منزل منعشة

أولاً: القمامة

يجب عليك التخلص من القمامة بشكل يومي، وذلك حيث أن بقايا الأكل ينبعث منها رائحة مزعجة حتى ولو كانت لمدة يوم واحد.

ثانياً: الحمام

الحمام يعتبر أكثر الأماكن داخل المنزل التي ينبعث بها روائح مزعجة، ولهذا يعتبر التنظيف اليومي لها يحد من ظهور هذه الروائح، ولهذا لا تتغافلي عن تنظيف الحمام بشكل مستمر.

ثالثاً: الستائر

أن الأتربة التي تعلق بالستائر قد نتناساها مع مرور الوقت وينبعث منها روائح أتربة داخل المنزل، ومن الممكن أن لا نعلم مصدر هذه الروائح، ولذلك فالتنظيف المستمر لها أمر هام ويجعل رائحة المنزل جميلة، تعرفي أيضا على أفضل النصائح لتنظيف الحمام بخطوات بسيطة رجعي حمامك جديد بدون مجهود

نصائح لرائحة منعشة

تهوية المنزل

تعتبر من الأشياء المهمة التي تجعل رائحة منزلك جميلة، حيث يعتبر تجديد الهواء داخل المنزل من أهم العوامل لجعل رائحة منزلك منعشة٠ وبالنسبة لمشكلة التراب عند فتح النافذة، فيمكنك أن تقومي بفتح نافذه لا تطل على الشارع الأساسي، أو يمكنك استخدام السلك أو الشيش.

التخلص من السجائر

بعد قيام الزوج بالتدخين يجب ألا يتم ترك الطفاية من غير تنظيف، كما يجب أن يتم تنظيف الطفاية بشكل مستمر، حيث أن السجائر تسبب روائح سيئة داخل المنزل، ولا يتم إزالتها إلا عند تهوية المنزل وإزالةكل آثار السجائر.

استخدام رائحة عطرية

من أكثر الأشياء المهمة أيضا استخدام معطر ورشه في المنزل حتى يكسب المنزل رائحة منعشة، لكن يجب أيضاً أن تقومي برش رائحة واحدة فقط، ولا تستخدمي الكثير من الروائح، حيث أن الروائح العديدة تعطي رائحة سيئة، كما إنه من الجيد أن يكون للمنزل رائحة تميزه وخاصة به.

تنظيف الغسالة

حيث يجب القيام بتنظيف الغسالة بصورة مستمرة، حيث إنه بعد فترة تظهر رائحة المنبعثة غريبة من الغسالة، عليك استخدام المياه والخل لتنظيفها من حين لآخر.

الحيوانات الأليفة

كما يجب علينا أيضاً عزيزي القارئ تسليط الضوء على نقطة غير واضحة تؤثر على رائحة المنزل. حيث أن وجود حيوان أليف داخل المنزل يؤثر بشكل كبير على رائحته. لذلك يجب أن يتم تنظيفه جيداً بشكل يومي وكذلك غسله بالشامبو. كما يجب تنظيف ادواته دائما بالخل للتأكد من زوال الرائحة.