كيك الدبس اليومي إقتصادي بدون سكر أو بيض أو خلاط هش جداً وناجح بمكونات من المنزل، مع بداية السنة الدراسية تبحث كل أم عن تحضير وجبات سهلة ولذيذة ومغذية لأبنائهم، نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيك الدبس الإقتصادي اللذيذ بمكونات من المنزل خلال دقائق معدودة، كيك الدبس اليومي إقتصادي بدون سكر أو بيض أو خلاط هش جداً وناجح بمكونات من المنزل.

كيك الدبس اليومي إقتصادي

تتكون كيكة الدبس من العناصر التالية :

نصف كوب ماء.

ربع كوب زيت أو زبدة مذابة.

كوب إلا ربع دبس أو عسل أسود.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة خل أبيض.

1 ونصف كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ثمن ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

رشة ملح

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء مناسب ونضيف إليه الماء والزيت بالإضافة إلى الدبس أو العسل الأسود، ثم نضيف الخل والفانيليا ونخلط كل المكونات جيداً ونترك هذا المزيج جانباً، ونحضر وعاء آخر ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر بالإضافة إلى البيكنج صودا مع رشة الملح والقرفة، كما نضيف القرنفل المطحون ونخلط كل المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد، وبعد ذلك نضيف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي، نخلط إلى أن يتجانس الخليط ويختفي الدقيق فقط ونقلب بملعقة بعد ذلك للتأكد من عدم التصاق دقيق في القاع، ثم نحضر قالب مقاس 10*28 وندهنه بالطحينة أو الزبدة، ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ونوزع على الوجه مكسرات أو زبيب أو شوكولاتة حسب الرغبة، ثم نخبز الكيك على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نترك الكيك 5 دقائق ثم نخرجه من القالب ونتركه يبرد تماماً، وبعد ذلك نقطعه ويقدم.

تحضير وصفة كوكيز الدبس

تتكون كوكيز الدبس من العناصر التالية :

3 كوب دقيق منخول.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة قرفة أو هيل مطحون.

رشة ملح.

نصف كوب زيت أو سمن.

كوب إلا ربع دبس أو عسل أسود.

مكسرات أو سمسم أو زبيب للوجه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نضيف الدقيق إلى وعاء مناسب مع إضافة البيكنج صودا ورشة الملح وأيضاً القرفة ونخلط هذه المكونات جيداً، ثم نضيف الزيت والعسل الأسود ونخلط بالملعقة جيداً إلى أن تتكون عجينة، ثم نجمع العجينة يدوياً ونتركها 5 دقائق لتستريح قليلاً، ثم نبدأ نشكلها حسب الرغبة ثم نغمسها في سمسم او مكسرات حسب الرغبة، وبعد ذلك نرصها في صينية على ورقة زبدة و نخبز الكوكيز على حرارة 180 لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نتركه يبرد تماماً وبعدها يقدم، كيك الدبس اليومي إقتصادي بدون سكر أو بيض أو خلاط هش جداً وناجح بمكونات من المنزل.