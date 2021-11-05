معجزة كريم بانثينول لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة نهائياً

تعاني كل فتاة من مشكلات عديدة بالجلد والبشرة وتبحث عن الكثير من الطرق لمواجهة هذه المشكلات، فقد تواجه وجود خطوط رفيعة بالوجه علامات ظهور التجاعيد وأيضا نتيجة تعرضها لأشعة الشمس وخاصة في فترة الدراسة التي التي تؤدي إلى اسمرار البشرة وبهتانها، فتلجأ إلى مستحضرات التجميل التي لا جدوى لها.

خلطة تبييض وتقشير الجسم بكريم بانثينول

تلجأ كل فتاة إلى استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية التي تفيد بشرتها ومنها هو استخدام كريم بانثينول فهو كريم موضعي للبشرة والجلد يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة وأيضا يعالج التهابات الجلد ويهدي الاحمرار ويعالج اسمرار البشرة، ونقوم باستخدام كريم بانثينول في الخلطات حتى يعطي نتيجه مبهرة ونتناول خلطة كريم بانثينول فيما يلي:

المقادير

استخدام كمية مناسبة من كريم بانثينول

كمية مناسبة من كريم فيتامين سي.

كبسولة واحدة من فيتامين سي.

طريقة التحضير

ناتي ببوله صغيرة ونضع فيه كمية مناسبة من كريم بانثينول وكمية مناسبة من فيتامين سي ونخلطهم جيدا.

نضع خلطة كريم بانثينول على البشرة والأماكن الداكنة التي نريد تفتحها.

نقوم بتدليك الكريم على البشرة بشكل كامل ونتركها على البشرة حتى يتم امتصاص البشرة للكريم.

نترك خليط الكريم على البشرة يفضل ليلة كاملة من المساء وحتي الصباح.

نقوم في الصباح بغسل البشرة والأماكن الداكنة التي بها الكريم باستخدام الماء الفاتر.

يجب أن نتبع خلطه كريم بانثينول بشكل يومي لمدة شهر حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة كريم بانثينول مع النشا لتبيض البشرة

المقادير

خمسة ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين من حليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير