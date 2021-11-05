أحلي برجر اقتصادي بيتي طريقة عمل البرجر في المنزل بمكونات وتتبيلة رهيبة وطعم زي المطاعم

دائمًا ما تقلق الأمهات من شراء المنتجات المصنعة من اللحوم من الخارج، وذلك لأنها تكون غير مضمونة في مكوناتها، ومن أهم هذه المنتجات هو البرجر، وذلك لأنه يحبه الأطفال بشكل كبير، ويعتبر من الوجبات السريعة التي تسهل على كل أم تجهيزها كوجبة غداء سريعة، ولذلك فدائمًا ما تبحث كل أم على كيفية تحضير البرجر في البيت حتى يكون أكثر امانًا وبمكونات مضمونه وصحبه.

طريقة عمل البرجر البيتي بكل سهولة

برجر اللحم يعد واحد من الوجبات التي يكون من السهل تحضيرها، كما أنه يتمتع بأعلى درجة من الشهرة في العالم، ومن الجدير بالذكر أنه من الوجبات المميزة لدى الأطفال، ويمكن عمله من خلال وصفات كثيرة وعديدة، كأن يتم عمل برجر اللحم بالبقسماط، لنتعرف من خلال السطور التالية عن طريقة عمل البرجر البيتي بكل سهولة.

الآن يمكن تجهيز البرجر البيتي مثل المحلات وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد واحدة من البصل المفرومة جيدًا متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتين كبار من البقسماط المطحون.

رشة من القرفة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الخردل.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

خبز برجر.

شرائح من الطماطم.

شرائح من الخس.

كاتشب ومايونيز.

احضري وعاء فارغ وغويط.

أضيفي بداخله اللحم المفرومة.

اعجني اللحم المفرومة جيدًا.

أضيفي الآن البصل المفروم إلى اللحم، واخلطيها جيدًا.

أضيفي الثوم المفروم إلى اللحم ايضًا، وعيدي الخلط مرة اخرى.

أضيفي الكاتشب، ثم أضيفي الخردل إلى المكونات ، قومي بالخلط مرة أخرى.

الآن أضيفي البقسماط مع إضافة كل البهارات التي تم تحضيرها ملح، وفلفل اسود، والقرفة.

اخلطي الان مرة أخرى عجينة اللحمة حتى تتجانس وتمتزج مع كل المكونات.

هكذا أصبحت جاهزة يمكن تشكيلها أقراص الآن.

شكلي الأقراص متساوية الحجم والسمك وضعيها في طبق، وافعلي ذلك في كل الكمية التي تم تجهيزها.

الان احضري مقلاة تيفال وضعي بها القليل من الزيت واتركيها حتى تسخن قليلًا.

رصي أقراص البرجر داخل المقلاة الآن اخفضي النار حتى تحمر من الأسفل.

ثم قومي بتقليب البرجر إلى الوجه الآخر.

حتى ينضج من كل الجوانب.

اخرجي البرجر وضعيه في ورق مطبخ حتى يمتص كل الزيوت الموجودة به.

جهزي الان خبز البرجر، وقومي بتقسيمه إلى جزئين أضيفي قطع الطماطم، والخس مع وضع البرجر والكاتشب والمايونيز، وتناوله الان بالهنا والشفا.

طريقة التحضير