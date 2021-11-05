بملعقة قرنفل واحدة تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وللأبد بدون صبغات ضارة

تسعى الكثير من السيدات لإيجاد حلول مضمونة بشكل كبير،و طبيعية لعلاج شيب الشعر، بدلًا من الاستخدام الزائد لصبغات الشعر الجاهزة التي قد تتسبب في أضرار الشعر بشكل كبير وارهاقه، ولذلك فقد جئنا بوصفة القرنفل، التي تساعد على علاج شيب الشعر، بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى التي سوف يمنحها القرنفل للشعر، وسوف نتعرف عليها الآن من خلال هذا المقال.

خلطة القرنفل لعلاج الشيب

خلطة القرنفل يمكن استخدامها لأكثر من طريقة وجميعهم تحتوي على مواد طبيعية سهلة التحضير في المنزل ومن أهم هذه الخلطات مايللي:

وصفة القرنفل وزيت السمسم

المكونات

اربع ملاعق من زيت الزيتون.

أربع ملاعق من زيت القرنفل.

خمس ملاعق من زيت السمسم الطبيعي.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس بشكل قوي

وزعي هذه الخلطة أو جزء منها على كل الشيب الموجود على الشعر.

تترك لمدة ساعتين او اكثر على الشعر.

يغسل الشعر بعد ذلك ويتم تكرار الوصفة مرتين اسبوعيًا للتخلص نهائيًا من الشيب.

وصفة زيت القرنفل لعلاج الشعر

المكونات

ربع كوب من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

وزعي زيت القرنفل على الشعر فقط وبدون اي اضافات هو أيضًا يعطي نتيجة فعالة.

يدلك الشعر به جيدًا، ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو جيدًا.

فوائد زيت القرنفل للشعر

لزيت القرنفل الكثير من الفوائد الخاصة بالشعر فهو يساعد على علاج الكثير من المشاكل وهي كالأتي: