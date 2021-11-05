أقوي كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله حرير وانسيابي خلال ساعة

امتلاك شعر ناعم هو من أهم أحلام كل النساء، وذلك لأنه يزيد من جمال الوجه بشكل واضح، ويمنح المرأة الجاذبية التي تتمناها، ولكن هناك العديد من الناس يعانون من مشكلة الشعر الخشن، أو المتشابك، أو الهايش، وذلك يعطي شكل غير مرغوب به، ويمنع التحكم به بالشكل المرغوب، ولذلك سوف نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد بدورها في تنعيم الشعر، وترطيبه بالشكل المطلوب وذلك من خلال متابعتنا الآن.

خلطات لتنعيم الشعر الخشن بشكل فعال

المواد الطبيعية هي أفضل الأشياء التي تستخدم لحل مشكلة الشعر الخشن، أو العايش واكثر الطرق امانًا، ومن أهم هذه الوصفات التي يمكن أن تستخدم لذلك هي ما يلي:

خلطة البيض لتنعيم الشعر بشكل فعال

البيض يحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة جدًا للشعر، ويساعد على تعويض مايحتاجه من بروتينات، وأحماض أمينية، والتي تساعد في تنعيم الشعر ويمنع هيشانه وتشاركه وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

عدد اثنين من البيض.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

أربع ملاعق من الزبادي.

طريقة التطبيق

في طبق بلاستيك مناسب الحجم.

توضع كل المكونات ويتم مزج كل المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس بشكل قوي.

الآن وزعي الخليط على شعرك بالكامل.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

الان اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة كل يومين لمدة أسبوع حتى تحصلي على نتيجة فعالة.

خليط المايونيز لتنعيم الشعر

المايونيز يحتوي على مضادات اكسدة، وايضًا أحماض امنيه، بالإضافة إلى العديد من القيم الغذائية المختلفة قد تساعد بدورها في تنعيم الشعر وفك تشابكه وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من المايونيز.

ملعقتين من الأفوكادو المهروس جيدًا.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات جيدًا في طبق واحد حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

وزعي المكونات على الشعر من بداية الجذور وحتى الأطراف.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو.

ينصح بتكرار الوصفة حتى يستجيب الشعر بشكل أفضل.

وصفة العسل الأبيض لتنعيم الشعر

العسل الابيض يساعد في تنعيم الشعر وفردة بالإضافة إلى تغذية الشعر بشكل كبير ويستخدم كالأتي:

المكونات

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريق التطبيق