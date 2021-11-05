طريقة تحضير فطائر القهوة أو الباباروتي بعجينة هشة وطعم ينافس المطاعم، وصفة اليوم هي حلوى مشهورة جداً في الكافيهات الشهيرة وأيضاً المطاعم المتخصصة بتقديم التحليات بعد الوجبات الرئيسية، حيث أن لها طعم فريد يعطي مذاق فريد خاص لعشاق القهوة. نقدم لكم اليوم بخطوات بسيطة طريقة عمل الباباروتي أو فطائر القهوة، مع التركيز على الحصول على عجينة قطنية هشة بحشوة الزبدة وخليط تغطية رائع.

طريقة تحضير فطائر القهوة

لتحضير العجين المستخدم في فطائر الباباروتي سنقوم بتحضير العناصر التالية:

1 كوب حليب دافئ + 2 ونصف كوب دقيق.

1 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا ومثلها من الملح.

70 جرام من الزبدة.

ولتجهيز حشوة الزبدة بفطائر الباباروتي سنقوم بتحضير 120 جرام زبدة باردة، إلى جانب 1 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان وملعقة كبيرة ماء ساخن لتجهيز خليط القهوة. وبالنسبة لخلطة التغطية فسوف نستخدم بها 70 جرام زبدة، نصف كوب سكر بودرة، ربع ملعقة صغيرة فانيليا، 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب دقيق، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا للتزيين

نحضر وعاء العجان ونضيف إليه الحليب الدافئ، البيضة بالإضافة إلى السكر، الخميرة والفانيليا ثم يتم الخفق بشكل جيد حتى تتجانس كل المكونات، ويغطى الوعاء بعد ذلك ويترك لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة، بعد ذلك نضيف الدقيق و الملح ويتم الخلط جيداً حتى تتشكل لنا عجينة طرية متماسكة، وبعد ذلك نضيف الزبدة ويتم العجن مرة أخرى حتى تتجانس الزبدة مع العجين، ثم يتم العجن يدوياً قليلاً حتى نجمع العجين ونضعه في وعاء ويترك لمدة ساعة مع تغطية الوعاء.

فطائر الباباروتي بعجينة هشة

بعد مرور الوقت يتم تجميع العجين ويشكل على شكل كرة كبيرة وتقسم على قسمين، وكل قسم يقطع إلى 4 أجزاء أو أكثر ثم نأخذ كل جزء ونشكله على شكل كرة بحجم متوسط، تقريباً سنحصل على 12 قطعة ثم نتركهم خمس دقائق حتى يستريحوا قليلاً ثم نضع بداخل كل كرة 10 جرام من الزبدة، حيث يتم فرد كل كرة قليلاً ونضع بداخلها الزبدة ثم نرفع الأطراف لأعلى ونجمعها ونغلقها جيداً، ثم نشكلها كرة مرة أخرى وهذه الخطوات تكرر على كل العجين ثم نضع الكرات في صينية على ورق زبدة، ثم نترك العجين يستريح لمدة نصف ساعة مع تغطية وجه العجين بمنشفة، وأثناء هذا نحضر خليط القهوة.

نحضر وعاء ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان مع الماء الساخن ونخلطهم جيداً ثم نترك الخليط جانباً حتى يبرد، ولتحضير خليط التغطية نحضر وعاء ونضيف إليه الزبدة الباردة والسكر البودرة ثم يتم الخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس المكونين معا، ثم نضيف الفانيليا والبيضة ثم يتم الخفق جيداً وعند تمام التجانس نضيف خليط القهوة مع الاستمرار مع الخفق، وبعد ذلك نضيف الدقيق ونستمر في الخلط حتى تتجانس كل المكونات، وبعد ذلك نضع كل الخليط في الكيس الحلواني ثم نزين كل كرة من الفطائر بكمية مناسبة من خليط التغطية، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 190 مئوية رف أوسط، لمدة 15-20 دقيقة وبعد ذلك نتركها لتبرد ثم نزينها بشوكولاتة النوتيلا وتقدم بعد ذلك.