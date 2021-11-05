بخطوات سهلة وسريعة اعملي كيكة البرتقال الهشة في الخلاط

تعتبر كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيك التي يمكنك تذوقها،لأنها تتميز بطعم رهيب، ورائحة جذابة، كما يجعلها من أشهر أنواع الكيك في معظم المطاعم، خاصة في موسم البرتقال، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البرتقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات 300 جرام من الطحين المنخول.

كأس كبير من عصير البرتقال الطازج.

200 جرام من السكر.

أربع حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

30 جرام من الزبدة الغير مجمدة.

ملعقتان من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

6 جرام من الملح. طريقة التحضير ضعي حبات البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه مقدار السكر، ثم اخفقيهم لمدة أربع دقائق. ضيفي الفانيلا، والزبدة، وبشر البرتقال، وعصير البرتقال إلى خليط السكر، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. امزجي الطحين مع البيكنج باودر مع وعاء مناسب للخلط، ثم اسكبي فوقه خليط البرتقال، ثم قلبي الخليط جيدا، حتى يصبح خليط كريمي. وزعي الخليط في قالب مدهون بالسمن، ثم ضعيه في فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة. طريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية المكونات 2 كأس كبير من الطحين المنخول.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة متوسطة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

50 جرام زيت ذرة.

ربع لتر من عصير البرتقال الفريش.

أربع ملاعق صغيرة من بشر البرتقال. طريقة التحضير امزجي قشر البرتقال مع مقدار عصير البرتقال الفريش جيدا في وعاء، ثم ضعيهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة. اخلطي المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركيهم جانبا. قومي بفصل صفار البيض عن الزلال، ثم ضعي كل منهم جانبا، ثم ضيفي الملح إلى الزلال، ثم اخفقيهم لمدة دقيقتين. اخفقي السكر مع مقدار زيت الذرة، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليه الزلال، وبياض البيض، وباقي المكونات الغير جافة، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي خليط السكر إلى خليط المكونات الجافة، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيك التي يمكنك تذوقها،لأنها تتميز بطعم رهيب، ورائحة جذابة، كما يجعلها من أشهر أنواع الكيك في معظم المطاعم، خاصة في موسم البرتقال، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البرتقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات 300 جرام من الطحين المنخول.

كأس كبير من عصير البرتقال الطازج.

200 جرام من السكر.

أربع حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

30 جرام من الزبدة الغير مجمدة.

ملعقتان من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

6 جرام من الملح. طريقة التحضير ضعي حبات البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه مقدار السكر، ثم اخفقيهم لمدة أربع دقائق. ضيفي الفانيلا، والزبدة، وبشر البرتقال، وعصير البرتقال إلى خليط السكر، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. امزجي الطحين مع البيكنج باودر مع وعاء مناسب للخلط، ثم اسكبي فوقه خليط البرتقال، ثم قلبي الخليط جيدا، حتى يصبح خليط كريمي. وزعي الخليط في قالب مدهون بالسمن، ثم ضعيه في فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة. طريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية المكونات 2 كأس كبير من الطحين المنخول.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة متوسطة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

50 جرام زيت ذرة.

ربع لتر من عصير البرتقال الفريش.

أربع ملاعق صغيرة من بشر البرتقال. طريقة التحضير امزجي قشر البرتقال مع مقدار عصير البرتقال الفريش جيدا في وعاء، ثم ضعيهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة. اخلطي المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركيهم جانبا. قومي بفصل صفار البيض عن الزلال، ثم ضعي كل منهم جانبا، ثم ضيفي الملح إلى الزلال، ثم اخفقيهم لمدة دقيقتين. اخفقي السكر مع مقدار زيت الذرة، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليه الزلال، وبياض البيض، وباقي المكونات الغير جافة، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي خليط السكر إلى خليط المكونات الجافة، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. طريقة التحضير

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